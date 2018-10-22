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Арест Илмиянова повлечет череду многих громких дел?

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- Виктория Григоренко
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Дело против Илмиянова станет одним из самых громких. И даст толчок к череде новых резонансных разоблачений. Об этом VB.KG сообщил политолог Марат Казакпаев.

Он напомнил, что именно Илмиянов был самым близким кадром Алмазбека Атамбаева.

- Все прекрасно видели, что он получал любую высокую должность, был и советником, и представителем Аппарата президента. На протяжении всего правления Атамбаева в адрес Илмиянова звучали обвинения, что он был задействован во всех лоббистских и коррупционных связях, все "разводил", решал все вопросы, теневая сфера возглавлялась непосредственно "шофером". В каком бы кабинете он не сидел, самые длинные очереди были к нему. Поэтому начатая борьба с коррупцией так или иначе Илмиянова должна была коснуться. И у следствия однозначно есть к нему вопросы. А статья "Мошенничество" – лишь зацепка, - уверен Казакпаев.

И хотя это удар для команды экс-президента КР, но борьба с коррупцией не сдвинулась бы дальше без этого шага, считает политолог.

- Государственная антикоррупционная политика и ее результаты уже расколи партию СДПК. Там появилось несколько крыльев - одна часть откровенно против Алмазбека Шаршеновича, другая - твердо "за". И раскол будет еще сильнее, я думаю, так как задержание такого приближенного к экс-главе КР деятеля станет началом новых громких дел. А суд над ним получит больший резонанс, нежели суд по Бишкекской ТЭЦ, - подчеркнул Марат Казакпаев.

Напомним, пару дней назад бывший советник экс-президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. Ранее в ГКНБ сообщали, что бывший приближенный Алмазбека Атамбаева был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. Следствие его обвиняет в получение взятки в 150 тысяч долларов от одного из бизнесменов.


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URL: https://www.vb.kg/374421
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марат Казакпаев, ГКНБ, СДПК, задержание, коррупция, взятка, Икрамжан Илмиянов, Москва
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Сюжет: Дело против Илмиянова (9 материалов)
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Комментарии
Самат Медетов
22.10.2018, 14:28
Карма: -1
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Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 3

сейчас все говорят что очереди к Асылбеку, и что? его не спешат даже с депутатства убирать, несмотря на слова о недопущении родственников. 

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Айдар Алиев
22.10.2018, 14:55
Карма: +5
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Плюсов: 9
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Комментариев: 7

“Шоопурга” эмненин негизинде айып тагылганы ачык айтыла элек. Бирок, ага карата кылмыш ишин козгоого толтура негиздер бар экенин жалпы коомчулук билет. Ага караштуу курулуш компаниясынын мыйзамсыз курулуштары боюнча да Икрам мырза да жоопкерчилик тартууга тийиш. Себеби анын калкалоочусу болуп келген. Андан сырткары өлкөбүздүн түштүк аймагындагы кен чыгуучу жерлердин лицензияларын да өзүнө караштуу компанияларга алып берип жүргөнү белгилүү. Контрабанданы көзөмөлдөп келгени да айтыла калып жүрөт. Айтор, санай берсек өтө эле көп.

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Жалоба модератору
Айдар Алиев
22.10.2018, 14:55
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Плюсов: 9
Минусов: 4
Комментариев: 7

Илмиянов эми абакта толук жазасын алып чыксын. Мыйзам алдында баары жооп бериши керек. Эми Илмиянов 6 жыл кантип эле таза иштесин анын аягы таза эмес. Тийиштүү органдар бүт антарып чыгышы керек.

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Жалоба модератору
Айдар Алиев
22.10.2018, 14:55
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 4
Комментариев: 7

Икрам жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Себеби анын калкалоочусу болуп келген. Андан сырткары өлкөбүздүн түштүк аймагындагы кен чыгуучу жерлердин лицензияларын да өзүнө караштуу компанияларга алып берип жүргөнү белгилүү. Мындан дагы былыктар чыгат болуш керек. Мунун баары текшерилиши керек.

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
22.10.2018, 14:56
Карма: -3
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Плюсов: 44
Минусов: 47
Комментариев: 36

Эми Атамбаев да капканга түшүшү керек!

АШАнын тушунда коррупцияга каршы күрөш деген саясый атаандаштардыталкалоо, позицияларын начарлатуу максатында гана жүргүзүлгөндүгүн баарыбыз

билебиз. Н.Түлеев К.Бакиевге жакын болгондугу, А.Келдибеков АШАнын экономикалык

саясатын сындай бергендиги, Д.Нарынбаев 

Ө.Текебаевдин адамы болгондугу үчүн аёосуз жазаланышкан. Бирок  Бишкек арак-ликер заводун, мамлекеттик  бир банкты жайы менен мыйзамсыз

менчиктештирип алгандар, дагы ж.б. тескерисинче жогорку кызматтарга

көтөрүлүштү. Анткени, алар АШАнын жакын адамдары эле. Эмне үчүн АШАнын тушунда

изи сууй электе Дача-СУда кыйраган учактагы жүктүн ээси ачыкка чыгарылган жок?Коррупция боюнча АШАга бериле турган суролор абдан көп. Анын айтмакерлерименен жазмакерлеринин АШАны коррупция менен күрөшүүчү катары көрсөткүлөрү

келгендери  эч кимди ынандыра албайт.

АШАнын тушундагы долбоорлордун бардыгынан азыр коррупциялык жаңжалдар чыгууда. 

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
22.10.2018, 14:58
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Плюсов: 44
Минусов: 47
Комментариев: 36

Президент Жээнбеков заявил, что у него не будет неприкасаемых. Всё лето, последние месяцы газеты обсуждали, что есть какая то сделка с "шофером" - (Илмиянов - ред.). Он сам вбрасывал в газеты версию о том, что президент должен быть ему благодарен за поддержку на выборах, что если бы не он, окружение Атамбаева выдвинуло другого кандидата от СДПК. Сегодня на этих разговорах поставлена точка. 

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Акмаанай Төлөгөнова
22.10.2018, 14:59
Карма: -12
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Плюсов: 77
Минусов: 89
Комментариев: 79

Шоопурду унаанын ичинен жетинчи кабатка чейин чыгарган Атамбаевдин да жоопкерчилиги чоң. Илмияновдун кармалышы - Атамбаевдин абакка жакындоосуна бир кадам шилтеди

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