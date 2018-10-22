Арест Илмиянова повлечет череду многих громких дел?

Дело против Илмиянова станет одним из самых громких. И даст толчок к череде новых резонансных разоблачений. Об этом VB.KG сообщил политолог Марат Казакпаев.

Он напомнил, что именно Илмиянов был самым близким кадром Алмазбека Атамбаева.

- Все прекрасно видели, что он получал любую высокую должность, был и советником, и представителем Аппарата президента. На протяжении всего правления Атамбаева в адрес Илмиянова звучали обвинения, что он был задействован во всех лоббистских и коррупционных связях, все "разводил", решал все вопросы, теневая сфера возглавлялась непосредственно "шофером". В каком бы кабинете он не сидел, самые длинные очереди были к нему. Поэтому начатая борьба с коррупцией так или иначе Илмиянова должна была коснуться. И у следствия однозначно есть к нему вопросы. А статья "Мошенничество" – лишь зацепка, - уверен Казакпаев.

И хотя это удар для команды экс-президента КР, но борьба с коррупцией не сдвинулась бы дальше без этого шага, считает политолог.

- Государственная антикоррупционная политика и ее результаты уже расколи партию СДПК. Там появилось несколько крыльев - одна часть откровенно против Алмазбека Шаршеновича, другая - твердо "за". И раскол будет еще сильнее, я думаю, так как задержание такого приближенного к экс-главе КР деятеля станет началом новых громких дел. А суд над ним получит больший резонанс, нежели суд по Бишкекской ТЭЦ, - подчеркнул Марат Казакпаев.

Напомним, пару дней назад бывший советник экс-президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. Ранее в ГКНБ сообщали, что бывший приближенный Алмазбека Атамбаева был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. Следствие его обвиняет в получение взятки в 150 тысяч долларов от одного из бизнесменов.