Чекисты не дали сбежать Илмиянову в США

Как только появилась информация, что Первомайский районный суд Бишкека постановил задержать бывшего советника и, по сути, серого кардинала атамбаевского президентства Икрама Илмиянова, скептики тут же обвинили власть, что "Илмиянову дали сбежать, а дело завели для галочки".

А когда буквально через сутки появилась информация, что Илмиянова не просто нашли, но еще и задержали и везут в Бишкек, на некоторое время воцарилось молчание. Но и тут недоверчивые наблюдатели нашли "минус" - мол, что-то все слишком ладно и быстро. Наверняка, какой-то придумали сценарий, чтобы бывший советник Атамбаева ушел от ответственности.

На что политолог Игорь Шестаков возражает, что в данном случае речь идет о слаженной работе отечественных и российских спецслужб.

- О том, что Илмиянов не просто уехал из страны, но еще и вывез всю семью, информация появилась еще весной, и не доверять ей не было смысла. Ну а когда было возбуждено уголовное дело, конечно же было понятно, что он сюда уже по доброй воле не вернется. Насколько я понимаю, его местоположение отслеживали, и отечественные чекисты взяли его уже на излете. Конечно же, не обошлось без помощи российских спецслужб. Сработали чисто. При этом если бы Икрамжан Илмиянов сбежал в США, оттуда мы его бы вряд ли достали. Печальный опыт есть - тот же самый Максим Бакиев, Шадиев - Штаты нам никого не выдают. Так что огромный плюс нашим сотрудникам ГКНБ и их российским коллегам, - говорит Шестаков VB.KG.

Что касается того, как задержание Илмиянова характеризует политику Жээнбекова, собеседник редакции подчеркивает, что это показывает, что никто из тех, на кого собрана доказательная база, не уйдет от ответственности. Об этом Жээнбеков говорил и раньше, сейчас же он подтверждает свои слова

- А ведь Илмиянов - одна из ключевых фигур из окружения Атамбаева, которая может быть замешана в коррупционных схемах. Почему не возбудили уголовное дело и не задержали раньше? Ну, судя по всему, не хватало базы. Тут еще следует помнить, что в СИЗО ГКНБ находятся несколько высокопоставленных чиновников, два бывших премьер-министра. И каждое следующее задержание и арест, вполне вероятно, строятся в т.ч. на показаниях тех из арестантов, которые пошли на сделку со следствием, - замечает Игорь Альбертович.

При всем при этом, констатирует Шестаков, между уголовным и политическим преследованием высокопоставленных чиновников и крупных политических деятелей очень тонкая грань. И Жээнбеков и как президент, и как руководитель силового блока, это прекрасно понимает.

- Есть некоторые вопросы по обвинениям против Кулматова, насколько реально там есть коррупционная составляющая. В любом случае, следствие еще не завершено. Но, в то же время, обратите внимание, что дело против Каната Исаева было пересмотрено. Возможно аналогичные решения будут приняты и по другим политикам, арестованным именно во времена Атамбаева, и где прослеживается сугубо политическое преследование. Так что сейчас, насколько я вижу, соблюдается принцип тех самых весов Фемиды. Баланс выдерживается и соблюдается, - считает Шестаков.

От редакции отметим, что во времена президентства Атамбаева против Илмиянова звучала масса обвинений в коррупции, злоупотреблении положением и прочее. Однако открытых, достаточных доказательства предоставлено никем не было. Возможно именно сейчас, когда он арестован, его прежние обвинители предоставят свои версии следствию.

Кто следующий?