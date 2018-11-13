Подписание договора по "Безопасному городу" может быть оспорено?

Более семи лет власти Кыргызстана безрезультатно пытаются запустить проект "Безопасный город". На этот раз продвинулись дальше чем, когда бы то ни было: председатель госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и заместитель гендиректора российской компании ОАО "Концерн радиостроения "Вега" Сергей Калмыков подписали документ о начале реализации "Безопасного города". Правда, как выяснилось, возможно стороны поспешили, и до запуска проекта дело так и не дойдет.

ВЕГА прошла с нарушениями?

Дело в том, что независимая межведомственная комиссия в октябре, изучив результаты конкурса, в котором победила компания ВЕГА, нашла серьезные нарушения. Члены комиссия в своем заключении написали, что у ВЕГА нет опыта в обеспечении дорожной безопасности, а те камеры, которые были установлены в регионах России, получили отрицательное заключение МВД РФ.

В частности, комиссия со ссылкой на правоохранительные органы России написала, что комплексы фиксации нарушений ПДД завышали скорость движения автомобилей и не фиксировали некоторые нарушения.

- В самом начале, действительно, были недочеты в работе комплексов. Однако, после получения отзывов мы доработали систему и устранили недостатки, - заявил на это на пресс-конференции Сергей Калмыков. Правда, доказательств своим словам не привел.

Возвращаясь к работе комиссии напомним, что 4 октября она вынесла решение отменить результаты конкурса, а концерн ВЕГА внести в список ненадежных поставщиков. Госагенство связи, которое проводило конкурс, с таким заключением не согласилось, и уже 9 октября обратилось в суд настаивая, что именно ВЕГА должна получить договор с Кыргызстаном по "Безопасному городу".

Не дожидаясь решения суда

1 ноября Межрайонный суд Бишкека встал на сторону Госкомсвязи. Вот только решение суда еще не вступило в силу. По закону должно пройти 30 дней со дня его объявления.

- По идее, они должны были подождать этот месяц и только потом, если мы не будем обжаловать решение Межрайоннога суда, подписывать договор. А сейчас получается, что решение нашей комиссии по-прежнему в силе. Они поспешили, - прокомментировал VB.KG председатель независимой межведомственной комиссии Музарбек Жолошев.

По его словам, он сам выступает за то, чтобы как можно скорее запустить "Безопасный город", но хочет, чтобы все было по закону.

- Мы видим, как спустя время выясняются "серые" схемы при реализации крупных проектов. Я хочу, чтобы через пять лет ко мне и к комиссии не было претензий, что мы закрыли глаза на нарушения. Мы лишь предупреждаем о рисках, - продолжил Жолошев.

По его мнению, чиновники в ситуации с "Безопасным городом" активно выступают именно в поддержку ВЕГА и практически открыто лоббируют их интересы.

- Даже Департамент госзакупок, который, по идее, должен поддерживать нашу сторону, на суде заявил, что придерживается нейтральной позиции, и не стал помогать нам. Я считаю, со стороны госорганов прослеживается давление или лобби именно этой компании, - считает Мурзабек Жолошев.

Все по закону!

В Госкомсвязи подозрения Жолошева опровергли и заявили, что при заключении договора учли все юридические тонкости.

- Действительно, решение суда пока не вступило в законную силу. Однако в рамках иска мы подавали ходатайство о прекращении действия решения независимой межведомственной комиссии. Суд ходатайство удовлетворил. У наших оппонентов было 10 дней, чтобы обжаловать его, однако они этого не сделали, - рассказал председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев.

Именно основываясь на этом ходатайстве Госкомсвязи подписал договор с российской компанией.

Жолошев в свою очередь, заявил, что раньше ни о каком ходатайстве не слышал и предположил, что чиновник лукавит.

В интервью VB.KG председатель независимой межведомственной комиссии рассказал, что сегодня комиссия вновь соберется для обсуждения сложившейся ситуации. На собрании члены комиссии решат, будут ли они обращаться в вышестоящие инстанции, чтобы обжаловать решение Межрайонного суда.