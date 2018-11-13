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Подписание договора по "Безопасному городу" может быть оспорено?

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- Екатерина Улитина
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Более семи лет власти Кыргызстана безрезультатно пытаются запустить проект "Безопасный город". На этот раз продвинулись дальше чем, когда бы то ни было: председатель госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и заместитель гендиректора российской компании ОАО "Концерн радиостроения "Вега" Сергей Калмыков подписали документ о начале реализации "Безопасного города". Правда, как выяснилось, возможно стороны поспешили, и до запуска проекта дело так и не дойдет.

ВЕГА прошла с нарушениями?

Дело в том, что независимая межведомственная комиссия в октябре, изучив результаты конкурса, в котором победила компания ВЕГА, нашла серьезные нарушения. Члены комиссия в своем заключении написали, что у ВЕГА нет опыта в обеспечении дорожной безопасности, а те камеры, которые были установлены в регионах России, получили отрицательное заключение МВД РФ.

В частности, комиссия со ссылкой на правоохранительные органы России написала, что комплексы фиксации нарушений ПДД завышали скорость движения автомобилей и не фиксировали некоторые нарушения.

- В самом начале, действительно, были недочеты в работе комплексов. Однако, после получения отзывов мы доработали систему и устранили недостатки, - заявил на это на пресс-конференции Сергей Калмыков. Правда, доказательств своим словам не привел.

Возвращаясь к работе комиссии напомним, что 4 октября она вынесла решение отменить результаты конкурса, а концерн ВЕГА внести в список ненадежных поставщиков. Госагенство связи, которое проводило конкурс, с таким заключением не согласилось, и уже 9 октября обратилось в суд настаивая, что именно ВЕГА должна получить договор с Кыргызстаном по "Безопасному городу".

Не дожидаясь решения суда

1 ноября Межрайонный суд Бишкека встал на сторону Госкомсвязи. Вот только решение суда еще не вступило в силу. По закону должно пройти 30 дней со дня его объявления.

- По идее, они должны были подождать этот месяц и только потом, если мы не будем обжаловать решение Межрайоннога суда, подписывать договор. А сейчас получается, что решение нашей комиссии по-прежнему в силе. Они поспешили, - прокомментировал VB.KG председатель независимой межведомственной комиссии Музарбек Жолошев.

По его словам, он сам выступает за то, чтобы как можно скорее запустить "Безопасный город", но хочет, чтобы все было по закону.

- Мы видим, как спустя время выясняются "серые" схемы при реализации крупных проектов. Я хочу, чтобы через пять лет ко мне и к комиссии не было претензий, что мы закрыли глаза на нарушения. Мы лишь предупреждаем о рисках, - продолжил Жолошев.

По его мнению, чиновники в ситуации с "Безопасным городом" активно выступают именно в поддержку ВЕГА и практически открыто лоббируют их интересы.

- Даже Департамент госзакупок, который, по идее, должен поддерживать нашу сторону, на суде заявил, что придерживается нейтральной позиции, и не стал помогать нам. Я считаю, со стороны госорганов прослеживается давление или лобби именно этой компании, - считает Мурзабек Жолошев.

Все по закону!

В Госкомсвязи подозрения Жолошева опровергли и заявили, что при заключении договора учли все юридические тонкости.

- Действительно, решение суда пока не вступило в законную силу. Однако в рамках иска мы подавали ходатайство о прекращении действия решения независимой межведомственной комиссии. Суд ходатайство удовлетворил. У наших оппонентов было 10 дней, чтобы обжаловать его, однако они этого не сделали, - рассказал председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев.

Именно основываясь на этом ходатайстве Госкомсвязи подписал договор с российской компанией.

Жолошев в свою очередь, заявил, что раньше ни о каком ходатайстве не слышал и предположил, что чиновник лукавит.

В интервью VB.KG председатель независимой межведомственной комиссии рассказал, что сегодня комиссия вновь соберется для обсуждения сложившейся ситуации. На собрании члены комиссии решат, будут ли они обращаться в вышестоящие инстанции, чтобы обжаловать решение Межрайонного суда.


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URL: https://www.vb.kg/374841
Теги:
Госагентство связи, МВД, ДТП, конкурс, тендер, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, скандал, Шаршембиев Бакыт
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
13.11.2018, 08:58
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 0
Комментариев: 26

Коммерческий директор "Веги" Калмыков обещает поставить в Кыргызстане суперсистему "Полисмен", которая якобы сертифицированы в 2017 году. Да вот закавыка - в Интернете, и даже на самом сайте "Веги" нет никакой информации.

Господин Калмыков в интервью честно признался, что видеокамеры "Веги" устанавливались в самой же России лишь в единичных экземплярах, да и то - для тестирования. И якобы в ноябре они заключат контракт с Африкой () на поставку 1000 камер. Представьте себе 1000 якобы суперсовременных видеокамер в Африке. Да их в первую же ночью местные раздолбают. Хотя я отлично знаю, что "Вега" и не собирается поставлять в Африку аж 1000 видеокамер - это просто сказки для лохов. Типа, "в ноябре ЗАКЛЮЧИМ контракт на 1000 камер". 

Почему в Кыргызстане не хотят ставить нормальное, опробованное годами оборудование, а тащат компанию, у которой даже нет серийного производства этого оборудования ? Более того, "Вега" не выпускает видеокамеры, а собирает их в основном из иностранных комплектующих, и это при том, что "Ростех" - владелец "Веги" находится в санкционных списках США. Работа с компаний, против которой есть санкции США, - это риск.

В Кыргызстан из-за непомерных аппетитов чиновников, нормальные компании работать не хотят, так как не собираются платить миллионные откаты. И лишь какие-то аферисты, у которых даже производства этих видеокамер нет - согласны поставлять несуществующие в природе системы "Полисмен" по завышенным ценам.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
13.11.2018, 09:13
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 0
Комментариев: 26

Шаршембиев во время своей работы в государственных компаниях и на государственных должностях нанес Кыргызстану ущерб в миллиарды сомов. Тем не менее его почему-то продолжают поддерживать в верхах и оказывать ему доверие. Не удивлюсь, если вдруг президент назначит такого "эффективного менеджера" премьер-министром. Судя по всему - к тому дело и идет. 

Потому что в нормальной стране подобный делец уже сидел бы в тюрьме, но в Кыргызстане Шаршембиев пользуется доверием и премьер-министра, и президента, которые в свое время и назначали Шаршембиева на его должности.

Шаршембиев судился с Кыргызстаном в интересах российской компании "Вега". До этого Шаршембиев "подарил" казахским провайдерам миллионы долларов за счет суперзавышенных для Кыргызстана цен на Интернет. Что за бред ?! Кыргызский чиновник должен защищать интересы Кыргызстана, а не интересы иностранных компаний !

И вот теперь, этот Шаршембиев в торжественной обстановке подписывает договор с "Вегой", даже не имея на это законного права - решение суда-то еще не вступило в силу. Кажется, он так торопится получить вознаграждение от "Веги", что готов наплевать на законы Кыргызстана. Мне кажется, что этому деятелю пора принимать российское или казахское гражданство, раз он так печется об интересах иностранных компаний.

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