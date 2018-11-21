Ветераны финполиции уличили депутата парламента Казакбаева во лжи

19 ноября текущего года на заседании комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам депутат партии "Республика-Ата-Журт" Руслан Казакбаев озвучил информацию о том, что якобы "пенсионеры таможенной и финансовой службы в 35-40 лет выходят на пенсию, потом получают пенсию по 40-60 тыс. сомов, это факт".

Совет ветеранов финансовой полиции Кыргызской Республики с недоумением воспринимает данный факт и сообщает, что субъективное мнение Казакбаева Р. не соответствует объективной действительности и искажает фактические обстоятельства дела.

Считаем уместным довести до сведения общественности, а также до народного избранника Казакбаева Р., что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" офицеры органов финансовой полиции прослужившие не менее 20 лет имеют право выхода на пенсию по выслуге лет. Средний размер пенсионных выплат составляет 12,800 сомов, максимальный размер пенсии составляет 23,400 сомов (без учета второй страховой части пенсии). Средний возраст выхода на пенсию составляет 49 лет.

Совет ветеранов финансовой полиции Кыргызской Республики считает неуместным со стороны депутата высказывать недостоверные и непроверенные данные. Озвучивая подобного рода провокационные заявления, народный избранник вводит общественность в глубокое заблуждение.

С уважением,

Совет ветеранов финансовой полиции

Кыргызской Республики