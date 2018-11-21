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Центр охраны материнства и детства "слил" информацию о родах Алии Шагиевой

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- ВБ
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Алия Шагиева, помимо того, что интересная творческая личность, талантливая художница, еще и дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева. И конечно же, совокупность этих факторов гарантирует, что общественность всегда будет проявлять к ее персоне повышенный интерес.

Собственно, и сама молодая женщина не скупится на подробности своей личной жизни.

Недавно, напомним, она обратилась в своем блоге в соцсетях к своей дочери, чьего появления на свет ожидала со дня на день.

И этот день, судя по всему, настал. Как сообщают отечественные СМИ, Алия Шагиева сегодня родила дочку. Информация появилась со ссылкой на Национальный Центр охраны материнства и детства. На аккаунтах самой Алии пока никаких заявлений об этом нет.

Но при этом возникает вопрос - знают ли сотрудники Наццентра о "врачебной тайне", и какое отношение эта организация имеет к родам Алии Шагиевой?

Но, как бы то ни было, поздравляем Алию и ее супруга и желаем молодой маме и ее малышу крепкого здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/374999
Теги:
Алмазбек Атамбаев, здравоохранение, новорожденный, президент, родильный дом, Кыргызстан, Алия Шагиева
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Комментарии
Денис Денисович
21.11.2018, 15:04
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 6

Крепкого здоровья маме и малышке!

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