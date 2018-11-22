В Бишкеке тарифы на проезд в маршрутках повышать не будут… пока

До нового года пассажиры общественного транспорта могут быть спокойны – тарифы повышаться не будут. Но надо знать, что как только от столичного муниципалитета поступит соответствующая инициатива, Управление городского транспорта ее тут же исполнит.

Начальник УГТ мэрии Бишкека Хасан Алимбеков в разговоре с VB.KG отметил, что стоимость проезда, особенно на маршрутных такси, пересматривать нужно обязательно.

- Сейчас ситуация такая. Стоимость ГСМ, запчастей растет. Идет отток машин именно частных перевозчиков, потому что не выгодно стало работать, и многие покидают этот бизнес. Депутаты это понимают. И если горкенеш или руководство мэрии дадут нам поручение о повышении тарифа, мы, конечно, его будем исполнять, - сказал Алимбеков.

Но подчеркнул, что пока столичная мэрия посчитала этот вопрос преждевременным.

- Нет повышения ни пенсий, ни зарплат. И народ под Новый год может не понять таких перемен. Поэтому пока воздержались. Тема остается актуальной. Людям все-таки придется объяснять, что увеличение тарифа за проезд - вынужденная мера, - заключил Начальник управления городского транспорта мэрии Бишкека.

Отметим, вчера на заседании очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат от фракции "Мекеним Кыргызстан" Павел Десятников заявил, что "нельзя закрывать глаза на ситуацию - надо решать вопрос с рассмотрением тарифа на общественный транспорт". При стоимости солярки 46 сомов частники, по его мнению, просто откажутся работать, и город встанет.