По факту незаконной вырубки ценных пород ореха заведено уголовное дело

Прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст.279-1 (Незаконная рубка особо ценных древесных пород) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что в прокуратуру Токтогульского района поступило сообщение сотрудника ГСБЭП по Токтогульскому району, городам Майлуу-Суу, Таш-Кумыр и Кара-Кол, о том, что по автодороге Бишкек-Ош движется грузовой автотранспорт марки "МАН", внутри которого находится незаконно вырубленные особо ценные древесные породы грецкого ореха.

Так, прокуратурой Токтогульского района совместно с сотрудниками ГСБЭП а 255 км автодороги Бишкек-Ош задержан грузовой автотранспорт под управлением К.Ш., внутри которого обнаружена и изъята 21 штука незаконно вырубленных особо ценных древесных пород грецкого ореха.

Согласно заключения Госэкотехинспекции, государству причинен ущерб в значительном размере.

Уголовное дело для организации расследования передано в СС ОВД Токтогульского района, где в настоящее время ведется следствие.