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По факту незаконной вырубки ценных пород ореха заведено уголовное дело

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- ВБ
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Прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст.279-1 (Незаконная рубка особо ценных древесных пород) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что в прокуратуру Токтогульского района поступило сообщение сотрудника ГСБЭП по Токтогульскому району, городам Майлуу-Суу, Таш-Кумыр и Кара-Кол, о том, что по автодороге Бишкек-Ош движется грузовой автотранспорт марки "МАН", внутри которого находится незаконно вырубленные особо ценные древесные породы грецкого ореха.

Так, прокуратурой Токтогульского района совместно с сотрудниками ГСБЭП а 255 км автодороги Бишкек-Ош задержан грузовой автотранспорт под управлением К.Ш., внутри которого обнаружена и изъята 21 штука незаконно вырубленных особо ценных древесных пород грецкого ореха.

Согласно заключения Госэкотехинспекции, государству причинен ущерб в значительном размере.

Уголовное дело для организации расследования передано в СС ОВД Токтогульского района, где в настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375353
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Джалал-Абадская область, Ош, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, вырубка деревьев, уголовное дело, ущерб
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