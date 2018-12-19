Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция

Сегодня, 19 декабря, в 10.58 в госрезиденции "Ала-Арча" проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

- 2018 год не был плохим для нас, для страны. Поздравляю с наступающим годом. Желаю, чтобы в Кыргызстане всегда был мир. Вам здоровья, успехов, процветания. Мы подвели итоги президентской деятельности. Вы (СМИ-прим.ред) не были безразличны к происходящему в государстве, - приветствовал журналистов глава государства.

Для участия во встрече с президентом зарегистрировались более 170 журналистов из 84 СМИ. В том числе зарубежные.

В конференц зале аншлаг. Под конец года у журналистов накопилось много вопросов к главе государства. Каждому представителю СМИ, как заверили в аппарате президента, будет дана возможность задать по одному-два вопроса, ограничения только по времени. Встреча продлится 2,5 часа.

Стоит отметить, что в таком формате это первая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова на посту главы государства. Страну он возглавляет с 24 ноября 2017 года.

Ранее, 6 марта, Жээнбеков проводил встречу с руководителями 40 СМИ, но она проходила в закрытом режиме и больше напоминала налаживание диалога.

Сооронбай Жээнбеков ответил на счет Матраимова

Президент КР Сооронбай Жээнбеков выразил удивление, что бывшего заместителя главы Таможенной службы Райыма Матраимова связывают с ним. Об этом он заявил сегодня на своей итоговой пресс-конференции.

По его словам, никто не критиковал Матраимова в бытность его заместителем председателя Таможенной службы, и только теперь почему-то начали про него много говорить.

- Я не скрываю, что работал с Матраимовыми. Искендер Матраимов является депутатом и членом СДПК. Еще один их брат работает акимом. Сам Райым Матраимов судится с правительством. Почему про него молчали раньше, и как только я стал президентом, стали его связывать со мной, - сказал глава государства с удивлением.

Вместе с этим президент озвучил, кто возможно стоит за подобным черным пиаром в его адрес.

- Такие как Фарид и ему подобные выставляют себя хорошими, а Жээнбеков плохой. Так не пойдет. Я еще раз говорю. В борьбе с коррупцией я даже близкого родственника не пожалею, - добавил Сооронбай Шарипович.

Про Бабанова

- Я видел Бабанова только на дебатах. О чем они с экс-президентом договаривались, я понятия не имею. У меня никаких соглашений ни с кем не было, я никого не боялся, когда выдвигал свою программу. Я говорил, что выходец из фермеров, знаю все их проблемы. Я дал слово быть народным президентом. Какой был сценарий за моей спиной – я не в курсе. Говорят, что я предатель. Я не буду защищать интересы одного человека. Если в этом дело, то пусть говорят, что я предатель, - сказал президент и в зале после этих слов послышались аплодисменты.

Будет ли закрыто уголовное дело в отношении Бабанова

- Мы же правовое государство. Президент не имеет права закрывать и открывать уголовные дела. Все должны быть равны перед законом. Если дело было возбуждено, то должно быть доведено до конца, иначе не нужно его вообще возбуждать. Каждый человек должен отвечать за свои действия, - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Жээнбеков: Борьба с коррупцией не выборочная

Президент уверяет, независимо от того, родственник, приближенный – если замешан в коррупционных проявлениях, значит понесет наказание

Всего за последний год было возбуждено 200 уголовных дел по коррупции. В СИЗО сейчас находятся 9 человек, остальные под домашним арестом, сообщил Сооронбай Жээнбеков.

На просьбу журналистов прокомментировать недовольство в обществе, что борьба с коррупцией идет выборочно, президент заявил:

- Это не выборочно, это системная борьба. Мы хотим осуществить контроль над людьми, которые занимают высокие должности. Борьба с коррупцией должна быть равной. Неважно – мой родной, приближенный или кто-то другой. К примеру, я в хороших отношениях с Адамкулом Жунусовым, но его недавно задержали, - отметил глава государства.

Советники Жээнбекова отказались работать с Василивецким

На вопрос о журналисте Василивецком и что он подтвердил подлинность "списка финансирования предвыборного штаба СДПК" Сооронбай Шарипович ответил, что Василивецкий был близким советником Фарида Ниязова.

- Говорили, что он хороший специалист, хороший советник. Я его принял,но мои советники отказались с ним работать. Я в таких людях не нуждаюсь. С молодости я работал с фермерами, прошел все ступени. Мою программу никто не писал извне, она основана на реальной жизни

Президент добавил, что если он (Василивецкий - ред.) получил эти деньги, то пусть ответит.

- Сейчас уже идет расследование. Фарид Ниязов должен ответить, если он начальник предвыборного штаба. Я к тому моменту уже сдал пост премьер-министра. С августа ездил по регионам, встречался с людьми. Когда погиб Темир Джумакадыров, только тогда приехал на похороны. До этого был в областях. Если люди, которые работают во благо партии – Надира Сатымкул кызы (бухгалтер штаба СДПК - ред). Сейчас говорят, что есть опасность для ее жизни и здоровью. Она выехала из страны. Я дал задание – найти ее. Я заинтересован, чтобы ее нашли, и она была жива-здорова. Кто заинтересован, чтобы она покинула Кыргызстан? Кто говорит, что это мне выгодно? Это не так. Это провокация. Я не допущу этого, - заявил Жээнбеков.

Дело Текебаева может быть пересмотрено

- Решение суда по Омурбеку Текебаеву вышло давно. Повлиять на этот факт невозможно. Единственная возможность пересмотреть само дело – если на мое имя будет написано соответствующее заявление, - высказался президент Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции.

Президент рассказал о своем "клане"

- Кланово-семейного режима при моем президенте никогда не будет. Я этого не допущу. После двух революций, я понимаю, что люди боятся, поэтому говорят об этом. Но повода нет,- заявил глава государства.

Он отметил, что пришло время познакомить общественность с его братьями и сестрами.

- Нас детей всего было 11. Осталось – 8. Спасибо матери и отцу, нас всех воспитали и дали хорошее образование. Канторо Шарипович – работал ректором, умер в прошлом году, пусть его душа покоится. Сестра – учитель. Вторая – врач, работает в поликлинике, не буду давать номер ее телефона, чтобы вы ее не искали, - пошутил президент. -. Жусупбек Шарипович – посол. Еще один брат умер в возрасте 35 лет. Потом – я. Сестра – невестка дипломата. Брат – Асылбек Шрипович, вы его знаете. Он депутат Жогорку Кенеш, ранее был спикером ЖК.

Еще сестра – занимается малым бизнесом. И самый младший брат живет в селе, сам себя обеспечивает.

Президент также сообщил, что у него много сватов, но они общаются только о детях.

- Спасибо вам, общественности. В течение года вы часто поднимали вопросы о том или ином назначении. К примеру, мой кудалар был назначен в "Мегаком". Пока я узнал об этом, он уже сам написал заявление, чтобы не порочить меня, - отметил президент.

Что будет с кыргызами, которые находятся в лагерях перевоспитания в Китае?

У Жээнбекова спросили, почему Кыргызстан не реагирует на заявления о том, что многие наши граждане находятся в лагерях перевоспитания в Китае. При том, что другие президенты уже принимают конкретные меры?

- Это очень правильный вопрос. Здесь должно быть высокое мастерство дипломатии. По кыргызстанцам мы работаем по всем дипломатическим направлениям. Но прежде, чем критиковать другое государство, мы должны на себя посмотреть. Это не потому, что мы боимся. А чтобы оставались хорошие отношения со странами. Вопрос нужно решать деликатно. Есть свои правила. Я бы первый вышел драться, если бы такой формат был приемлем. Работа идет, мы делаем все возможное, - заверил президент.

Президент проконтролирует ход уголовного дела в отношении "лекаря" Хашима Зайналиева

Жээнбеков отметил, что уголовное дело в отношении "лекаря" уже возбуждено. Глава государства выяснит, на какой оно стадии, и даст ответ позже. Ранее у Хашима была лицензия на врачевание, она отобрана.

Идет подготовительная работа к предстоящим парламентским выборам

- Мы сейчас работаем над кодексом "О выборах". Это поможет провести предстоящие выборы на должном уровне. Чтобы была конкуренция. Чтобы были равные условия у всех партий. Но и сами партии должны работать над очищением. Только лучшие должны стать депутатами.

Мы будем строить парламентскую демократию. У нас другого пути нет, - заявил Жээнбеков.

Президент про новый УПК: реформы никогда не проходят гладко

У Жээнбекова спросили, не торопится ли власть вводить Уголовно-процессуальный кодекс? Потому что, мол, в них есть лазейки и "бомбочки", а в подготовке этих кодексов участвовали иностранные эксперты, которым все равно, что происходит в КР?

- Дайте нам всю информацию, которая у вас имеется. Мы проанализируем. О некоторых мы знаем, работаем над ними. Но реформы никогда не проходят гладко. Необходимо время, - считает президент.