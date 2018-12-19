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Сооронбай Жээнбеков высказал позицию по "Кумтору"

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- Виктория Григоренко
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"Кумтор" занимает важное место в экономики Кыргызстана. Поэтому, мы заинтересованы, чтобы он работал. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

- Власти страны не боятся судебных разбирательств и денонсации соглашения, но это - не выход. Тем более, с компанией составлен договор 10 лет назад от 2009 года. Его ратифицировали депутаты Жогорку Кенеша. Поэтому, его нарушать не стоит. Сегодня "Кумтор" дает налоги в размере 9 миллиардов сомов. И для страны это весомы аргумент, чтобы предприятие работало дальше, - отметил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/375599
Теги:
инвестиции, президент, Кыргызстан, пресс-конференция, Кумтор, Сооронбай Жээнбеков
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Сюжет: Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова 2018 (3 материалов)
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