Сооронбай Жээнбеков высказал позицию по "Кумтору"

"Кумтор" занимает важное место в экономики Кыргызстана. Поэтому, мы заинтересованы, чтобы он работал. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

- Власти страны не боятся судебных разбирательств и денонсации соглашения, но это - не выход. Тем более, с компанией составлен договор 10 лет назад от 2009 года. Его ратифицировали депутаты Жогорку Кенеша. Поэтому, его нарушать не стоит. Сегодня "Кумтор" дает налоги в размере 9 миллиардов сомов. И для страны это весомы аргумент, чтобы предприятие работало дальше, - отметил глава государства.