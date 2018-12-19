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Жээнбеков: Я не воюю с Атамбаевым

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- Оксана Гут
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- Если бы закон о снятии неприкосновенности был написан только по отношению Атамбаева, я бы был против. Но я тоже сдам свой пост. Тоже буду экс-президентом. Каждый должен нести ответственность. Это гласит наша Конституция. Когда человек работает президентом – у него появляется много врагов. Поэтому нужно рассмотреть тщательно поправки, касающиеся неприкосновенности экс-президента. Нужно прописать все риски, - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он также заявил на вопрос журналиста, что не воюет с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

- Я не веду никакую войну с Атамбаевым. Я занимаюсь своими обязанностями. Да, я знаю, у нас очень много проблем. Когда милиционеры отпускают преступников, когда воруют девушек, когда умирают дети в больнице, оставленные мигрантами - это большая проблема. Поэтому я говорю - в нашей стране не должно быть неприкосновенных. Если прокурор будет сначала открывать уголовное дело, а потом закрывать, то о какой реформе говорить? Но мы завершим реформы. Для этого нужны годы, и нужна лично для меня – помощь общественности, СМИ. Изверги не должны ходить среди нас. Они должны быть изолированы, - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/375602
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, неприкосновенность, президент, конфликт, Кыргызстан, политика, скандал, экс-президент, лишение неприкосновенности
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Сюжет: Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова 2018 (3 материалов)
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