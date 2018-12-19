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Эксперт: Не надо затягивать дело в отношении Бабанова

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- Марина Осипова
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В ходе своей первой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков правильно ответил по вопросу политически-мотивированного дела против Омурбека Бабанова, считает политолог Игорь Шестаков.

- Позиция действующего президента Сооронбая Жээнбекова, как выяснилось сегодня в ходе его пресс-конференции, четкая и ясная. Он не намерен реагировать на заявления Атамбаева. Он как гарант Конституции все правильно сказал: все должно расследоваться в рамках закона. Иначе мы никогда не станем правовым государством. Мы не должны возвращаться в прошлое, – заявил Шестаков VB.KG.

Он отметил, что экс-президент Атамбаев в своем интервью говорил об эмоциях во время предвыборной гонки в 2017 году.

- Но никаких эмоций в этом вопросе не должно быть, должны быть даны четкие правовые оценки – насколько обоснованы выдвинутые серьезные обвинения в отношении политиков, законно ли возбуждались уголовные дела и так далее. Не стоит затягивать вопрос с пересмотром дел, которые были так или иначе связаны с политически вопросами. В обществе это уже давно называют политическим преследованием, - отметил политолог.

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил на пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что не намерен вмешиваться в дело Омурбека Бабанова. Он также отметил, что дело против Бабанова было возбуждено до того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана.

"Говорят, что дело возбудили в отношении Омурбека Бабанова неверно. Президент не может открывать и закрывать дела. Должны работать законы", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/375606
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, президент, экспертиза, Кыргызстан, политика, уголовное дело, экс-президент
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Сюжет: Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова 2018 (4 материалов)
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