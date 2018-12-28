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В Кыргызстан экстрадирован экс-глава Таможенной службы Жунусов

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"Сотрудниками ГСБЭП экстрадирован в Кыргызскую Республику ранее задержанный в г. Баку экс-председатель ГТС - Жунусов А.О."

Сегодня, 28 декабря 2018 года в сопровождении сотрудников ГСБЭП при ПКР был доставлен из Республики Азербайджан ранее задержанный экс-председатель Государственной Таможенной службы при ПКР - Жунусов А.О.

В течении декабря текущего года органами Финансовой полиции КР с Генеральной прокуратурой КР и НЦБ Интерпола в КР проводились мероприятия по экстрадиции указанного гражданина на территорию Кыргызстана через соответствующие каналы в рамках международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

Ранее, в августе 2018 года Жунусову А. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 304 УК Кыргызской Республики.

28 августа 2018 года Первомайским районным судом г. Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жунусов А.О., в период с 2013 по 2016 год занимая должность председателя Государственной таможенной службы в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС.

Так, он используя свои властные полномочия содействовал ОсОО "А." в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, вследствие чего данное Общество получило таможенные преференции по платежам вносимым в бюджет Кыргызской Республики, тогда как товары ввозимые этим ОсОО должны были оформляться на общих основаниях в режиме "Импорт 40".

Таким, образом в результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС при Правительстве Кыргызской Республики государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов (166 971 821,25 сомов) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет Кыргызской Республики


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URL: https://www.vb.kg/375818
Теги:
Азербайджан, ГТС, задержание, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Адамкул Жунусов
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