Узбекистан хочет стать одним из самых крупных центров паломничества в мире

21-23 февраля 2019 года в Бухаре (Узбекистан) состоится первый Международный форум по зиёрат-туризму (паломнический туризм), сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в Кыргызстане.

Форум проводится с целью расширения международного сотрудничества в сфере развития зиёрат-туризма, обеспечения международного признания Узбекистана в качестве одного из крупнейших центров паломнического туризма в мире, продвижения республики среди потенциальных иностранных туристов-паломников в качестве привлекательного туристического направления, привлечения прямых инвестиций и внедрения международных стандартов "Халяль".

Ожидается, что в работе форума примут участие ученые, теологи, эксперты, специалисты в сфере зиёрат-туризма, а также представители из числа руководителей зарубежных образовательных учреждений, ассоциаций по паломническому туризму, агентств, туристских центров и других соответствующих организаций.

Участникам мероприятия будут организованы обзорные экскурсии по местам паломничества и объектам по зиёрат-туризма в Бухаре.

Кроме того, на форуме будет создана площадка для обсуждения вопросов развития зиёрат-туризма, привлечения инвестиций и грантов в развитие туристской инфраструктуры паломнического туризма.

Ожидается, что с участниками форума будет принята Декларация о роли культурно-исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры и цивилизации, будут подписаны также инвестиционные договора с иностранными партнерами.