В Бишкеке водитель автобуса напал на водителя троллейбуса

"Сразу скажу, я не знаю как на это реагировать. Было страшно. И обидно за город, за людей, за будущее.

В общем, решили мы сегодня проехать на троллейбусе #11. Едем с сыном, никого не трогаем, я обращаю его внимание на новый красивый троллейбус и то, как приятно в таком ездить. В этот момент троллейбус резко тормозит и мы ударяемся лбами и коленями о стекло/перегородку (хорошо, что оно там было, иначе мы бы просто вылетели в салон).

Пытаюсь понять, что произошло. Оказывается, автобус #9, идущий на этом участке по такому же маршруту, начал догонять и подрезать наш троллейбус. На остановке по ул. Сухе-Батора автобус резко на полном ходу вклинился между троллейбусом и остановкой.

Как не пострадал никто из людей и каким чудом муниципальный транспорт остался цел. А потом водители устроили разборки. Это видно на видео. На глазах у пассажиров, у детей... Начал водитель 9-ки. Водитель троллейбуса вел себя адекватно, насколько это возможно в такой ситуации (((

Произошло все 5 января 2019 года в 16.21 на ул. Сухе-Батора.

Если БАТП заинтересует, есть второе видео, где уже на Юнусалиева автобус опять подрезает троллейбус и водитель автобуса врывается в салон, а потом бьет кулаком по корпусу троллейбуса.

Желаю всем службам города, ответственным за транспорт, таких же приятных поездок!", - эту историю в Facebook рассказала экс-депутат БГК, журналист Евгения Бердникова.

Судя по всему, причина такой агрессии - конкуренция в борьбе за редкого посленовогоднего пассажира.