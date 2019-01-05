Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 79.45 - 79.95

В Бишкеке водитель автобуса напал на водителя троллейбуса

7309  2
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Сразу скажу, я не знаю как на это реагировать. Было страшно. И обидно за город, за людей, за будущее.

В общем, решили мы сегодня проехать на троллейбусе #11. Едем с сыном, никого не трогаем, я обращаю его внимание на новый красивый троллейбус и то, как приятно в таком ездить. В этот момент троллейбус резко тормозит и мы ударяемся лбами и коленями о стекло/перегородку (хорошо, что оно там было, иначе мы бы просто вылетели в салон).

Пытаюсь понять, что произошло. Оказывается, автобус #9, идущий на этом участке по такому же маршруту, начал догонять и подрезать наш троллейбус. На остановке по ул. Сухе-Батора автобус резко на полном ходу вклинился между троллейбусом и остановкой.

Как не пострадал никто из людей и каким чудом муниципальный транспорт остался цел. А потом водители устроили разборки. Это видно на видео. На глазах у пассажиров, у детей... Начал водитель 9-ки. Водитель троллейбуса вел себя адекватно, насколько это возможно в такой ситуации (((

Произошло все 5 января 2019 года в 16.21 на ул. Сухе-Батора.

Если БАТП заинтересует, есть второе видео, где уже на Юнусалиева автобус опять подрезает троллейбус и водитель автобуса врывается в салон, а потом бьет кулаком по корпусу троллейбуса.

Желаю всем службам города, ответственным за транспорт, таких же приятных поездок!", - эту историю в Facebook рассказала экс-депутат БГК, журналист Евгения Бердникова.

Судя по всему, причина такой агрессии - конкуренция в борьбе за редкого посленовогоднего пассажира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375883
Теги:
ДТП, нападение, нарушения, драка, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Общественный транспорт Бишкека (18 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Фрунзе
05.01.2019, 19:07

100% идиот это шоферюга с 9. Ему лечиться надо, а не людей возить.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
НГ
05.01.2019, 20:51

Это ж обычная ситуация в кг. Водители (многие) в целом, не адекватные, без морали,без принципов,без воспитании.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  