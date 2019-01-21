Сотрудница "Тазалыка" продала любимую статуэтку, чтобы спасти жизнь коллеге

"Продаю свою любимую статуэтку с мишкой. Все вырученные средства пойдут на пересадку печени для моего коллеги. Водитель мусороуборочной машины Жениш смертельно болен", – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МП "Тазалык" Жибек Каракеева.

- Я верю в чудеса и очень хочу, чтобы Жениш был здоровым и счастливым, – отметила она.

Позже стало известно, что статуэтку у Жибек купили за 100 долларов. Но сборы средств на этом не завершены.

Жениш Касымов – водитель мусороуборочной машины, очень трудолюбивый сотрудник "Тазалыка", любящий муж и заботливый отец троих замечательных деток. Диагноз – альвеококкоз печени. Операцию необходимо провести очень срочно. По неизвестным причинам операция в Турции, на которую он рассчитывал, сорвалась. Нашлись хирурги из Индии. Они посмотрели его анализы и сказали, что донор – его сестра – подходит для пересадки.

- Стоимость хирургического вмешательства – 30 тысяч долларов. Часть суммы - 12 тысяч долларов уже собрана, осталось ещё 18 тысяч долларов. Мы верим, что деньги найдутся, всё будет хорошо, и наш Жениш поправится и вернётся на работу, - подчеркнула Жибек Каракеева.

Отправлять денежные средства можно на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.