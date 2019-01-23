Заведующая Аламудунским РОНО проводит свои тои за счет директоров школ?

В Сети распространяется обращение директоров школ и ДОО Аламудунского района по поводу несоответствия Элиды Сейталиевой должности заведующей районного отдела образования. В своем письме на имя министра образования и науки КР Гульмиры Кудайбердиевой и акима Алтынбека Намазалиева педагоги жалуются на откровенную травлю и сообщают о коррупционных действиях чиновницы. К примеру, незаконный сбор денег с учеников за проведение школьной олимпиады, посещение предновогодних мероприятий и прочее.

Ранее, как отмечают сами работники образования, они не раз обращались в соответствующие органы. Однако реакции не последовало. Возможно потому, что у Сейталиевой есть высокопоставленные покровители, предполагают они.

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в МОиН КР. На вопрос, дошло ли на этот раз до ведомства обращение директоров школ Аламудунского района, и будут ли приняты какие-либо меры, мы получили следующий ответ:

- Вопрос по деятельности заведующей Аламудунским районо возник еще в 2018 году. Поскольку Сейталиева Э.Н. ушла в декретный отпуск, рассмотрение отложили. По итогам аккредитации школ на ближайшей коллегии Министерства образования и науки КР будет рассмотрена деятельность ряда районных отделов образования, в том числе и Аламудунского, - информировала пресс-служба МОиН.

При этом не уточнив, когда именно состоится эта самая коллегия. В любом случае редакция будет следить за разрешением этого конфликта. Пока публикуем весь текст обращения.

"Акиму

Аламудунского района

Намазалиеву А. А.

копия: Министру образования и науки КР

Кудайбердиевой Г. К.

копия: Председателю "АКОС"

Шаршембаеву К. К.

От Директоров школ,

ДОО Аламудунского района

Обращаемся к Вам с просьбой разобраться в ситуации, складывающейся в отделе образования Аламудунского района уже в течении двух лет и просим Вас о защите и помощи.

В связи с неоднократными обращениями в СМИ, Министерство образования и науки КР и другие госструктуры проводились проверки, комиссии по работе Сейталиевой Э.Н. Все факты были подтверждены. Но результата не было. Сейталиева, находясь на больничных три и более месяцев подряд, таким образом уходила от ответственности. В это время, в Минобразовании на коллегию был вынесен этот вопрос. Кроме этого, она постоянно заставляла нас подписывать письма в ее поддержку.

В разговорах она постоянно говорила о том, что ее покровители "вытащат ее из любой ситуации и она никого не боится, потому что ее защищают большие люди, в том числе бывший аким, супруга президента".

Пока Сейталиева находилась на очередном больничном, якобы по родам и уходу за ребенком, мы нормально работали, своевременно выполнялись все запланированные мероприятия в школах и детских садах. Руководители постоянно находились на рабочих местах, выполняли свои непосредственные обязанности. С первых дней после ее выхода на работу все возобновилось:

1. Бесконечные вызовы в РОО в рабочее и нерабочее время.

27 ноября 2018 года, во вторник совещание директоров длилось 7 минут, а прождали мы ее 2,5 часа. Только для того, чтобы передать информацию, которую можно было передать по телефону (Вотсап, электронная почта и т.д.).

4 декабря мы были приглашены к 13.00, просидели до четырех часов, так и не дождавшись заведующую.

В субботу, 1 ноября, вызвала директоров к 10 часам, сама явилась в 12.30.

Мы любим свою работу, максимально стараемся выполнять все от нас зависящее, чтобы поднимать и улучшать образование и воспитание наших детей. Но кроме этого, мы так же матери, жены и снохи. Из-за постоянного отсутствия нас на рабочем месте, несвоевременного прихода домой страдают не только наши близкие, но и педагогический процесс в целом.

Обстановка постоянно напряжена до предела. Заведующей Сейталиевой постоянно проводятся какие-то рейды, проверки, ссылаясь на прокуратуру Аламудунского района. Она держит всех в состоянии стресса. Методическая и педагогическая работа Сейталиевой не проводится. Мы, по ее мнению, все время должны чего-то бояться. Интриги, сплетни, шантаж, постоянные подозрения и разборки - вот что на самом деле интересует заведующую. Разве это правильно? Мы работаем с детьми, а она относится к нам, как к преступникам, уважения нет ни к кому.

2. В декабре, со слов Сейталиевой Э. проводилась проверка Чуйской областной прокуратурой деятельности и работы РОО. Вызывая нас по одному, заведующая, снова запугивает, что эта проверка касается именно этого директора, именно этой школы или детсада. Требует оставаться на рабочих местах и ждать до шести, семи часов вечера, звонит или передает через работников РОО, председателя Профкома Намазбекову Б. А. требование приехать после работы на прием к ней с документами.

3. Заставляет выкупать билеты на предновогодние представления по завышенным ценам, проводить их в школах и детских садах. Хотя на это есть официальный запрет Минобразования КР.

4. В декабре традиционно проводится районный тур олимпиады школьников. В Положении указано, что олимпиады проводятся силами самих школ, без сборов денег. Сейталиева дала задание: собирать по 150 сом с каждого ребенка-участника олимпиады, якобы за то, что олимпиаду проведут представители партии "Ата-журт".

5. Уже вошло в привычку Сейталиевой, без стеснения, ее семейные праздники, тои, дни рождения и даже поминки проводить за счет директоров. Приглашая их и обязывая оплатить банкет и приготовить выпечку, боорсок и пр.

Вся работа Сейталиевой Э. Н. направлена на то, чтобы запугать нас, поставить в зависимость и, как правило, иметь от этого материальную выгоду для себя. Все победители конкурсов, награждения, которые проводятся в РОО, одобряются только Сейталиевой. Всё через неё и соответственно всё имеет свою цену.

За два года заведования Сейталиевой Э.Н., не выдержав такого натиска и откровенной травли, были вынуждены уволиться многие как опытные, так и молодые специалисты, педагоги и руководители. Профессионализм, личные и моральные качества Сейталиевой, к сожалению, не соответствуют ее должности.

Мы искренне надеемся, что с приходом нового акима (Алтынбека Намазалиева вместо Касымбека Чодурова – прим. ред.), ситуация изменится.

Просим Вас принять меры. Мы готовы трудиться, учить и воспитывать подрастающее поколение и подчиняться достойному человеку, которым движет не жажда наживы, а интересы Аламудумского района, молодежи и общества в целом.

Подписывая это обращение, мы искренне надеемся, что нас, как в предыдущие разы, не будут вызывать писать опровержения и отказываться от своих слов, заставляя приезжать то в школы, то в какие-то кафе для встречи с Сейталиевой. Иначе начнутся гонения и притеснения, и все повториться снова.

Директора школ и ДОО Аламудунского района".