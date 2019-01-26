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Пропал ребенок! Ему может грозить большая опасность!

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- Елена Цой
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В УВД Октябрьского района разыскивается без вести пропавший Асанкулов Фархад, 2006 года рождения, который 24 января текущего года вышел и не вернулся.

Приметы: рост 140-145 см., волосы чёрные, кожа смуглая, среднего телосложения.

Был одет: в куртку цвета хаки с мехом, бирюзовая толстовка, темно-синие джинсы, чёрные ботинки.

Vb.kg стало известно, что родителей у мальчика нет, он воспитывается сестрой-опекуном. Ребёнок уже убегал из дома около 16 раз. Но, утверждают правоохранители, семейное насилие исключено - ребенок на учёте у соцслужб.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Асанкулова Фархада, просим сообщить в УВД Октябрьского района по телефонам: (0312) 54-41-84, (0555) 011-717, (0555) 102-309, (0704) 102-702, или в службу "102".


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URL: https://www.vb.kg/376287
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, пропали дети
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Сюжет: Пропал ребенок! (3 материалов)
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