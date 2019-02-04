Что происходит с платежной системой "Мобильник"?

Соцсети гудят – от сотрудничества с платежной системой "Мобильник" один за другим отказываются поставщики услуг – коммунальных, мобильных. Граждане жалуются, привычная и удобная система оплаты "зависла", как и деньги у некоторых пользователей.

В феврале 2018 года, как известно, владельцы "Мобильника" провели крупную сделку. Одна из главных ее целей – не просто укрепление позиций этой платежной системы, но и развитие рынка этих услуг в принципе.

Для этих целей международный инвестор в лице компании ARЕA PLUS DMCC пополнил уставной капитал на 47 млн сом.

"Вход зарубежного партнера, а также сотрудничество нашей организации с международными финансовыми институтами позволят разработать и далее внедрить новый формат предоставления услуг цифрового финансового банкинга во всей Центральной Азии", - отмечали тогда в "Мобильнике".

Совместный проект позволил бы компании "Мобильник" выйти на новый уровень в сфере платежей и потребительских финансов. Далее маячили перспективы партнёрства с такими крупными иностранными инвесторами, как IFC, крупнейшие международные платежные системы ApplePay, Visa, MasterCard и так далее.

К слову, как тогда сообщали СМИ, основатель ОсОО "Мобильник" Адилет Боотаев, покинувший пост главы компании и вошедший в совет директоров, и должен был заняться вопросами развития и масштабирования созданной платформы на все рынки платежных услуг Центральноазиатского региона.

Но, судя по всему, всем этим грандиозным планам не суждено сбыться. Во всяком случае, пока не решится конфликт между партнерами.

По одной из версий, после заключения крупной сделки с международным инвестором появилась информация о запуске Адилетом Боотаевым других проектов, конкурирующих с "Мобильником". Об этом VB.KG рассказали источники, близкие к компании.

Собеседник редакции задается вопросами - кто стоит за компаниями Boogo.ap и Асиснур (по информации из открытых источников следует, что к обеим этим компаниям непосредственное отношение имеет Адилет Боотаев – ред.)? А главное, на какие средства эти компании куплены и созданы, поскольку запустить такого рода бизнес - это удовольствие из разряда дорогих? Есть ли опасность, что "Мобильник" будет полностью уничтожен, как и потеряны деньги инвестора?

Что происходит в недрах самой компании? И почему компания "Мобильник" вынуждена переехать в другое здание, а сервер с программным обеспечением оставить в старом офисе, принадлежащем Боотаеву? Какое отношение сотрудники Боотаева имеют к проверкам Финпола? - продолжает сыпать вопросами источник.

Какие силы потворствуют тому, что провал одной из самых крупных инвестиционных сделок последнего времени может пройти бесследно, избежав правосудия с учетом растраты иностранного капитала, исчисляемого миллионами?

К слову, сам Адилет Боотаев заявляет в СМИ, что к своему некогда детищу – "Мобильнику" – он уже никакого отношения не имеет и, более того, нарушены права как раз таки его, Боотаева. Якобы ему закрыли доступ к финансовым документам компании и прекратил выплату дивидендов.

Примечательно, что, по имеющейся информации, "Мобильник" выводится с территории бизнес-центра "Аврора", где располагался до сих пор, якобы именно для того, чтобы освободить место для новой платежной системы Асиснур и IT-компании Bogoo.ap.

Редакция VB.KG будет продолжать разбираться в хитросплетении взаимоотношений нынешних и бывших партнеров по проекту "Мобильник".