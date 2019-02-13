Еще одна версия краха сети "Мобильник", и кто за этим может стоять

Кыргызстанцы до сих пор переживают и ждут разрешения конфликта между партнерами бывшими и нынешними сети мобильных платежей "Мобильник". Вернется ли к жизни система – неизвестно, но это не отменяет разбора полетов – почему так произошло, кто виноват, и кто кому и что должен.

По одной из версий – банкротство "Мобильника" - дело рук его основателя Адилета Боотаева. Источники, близкие к компании, утверждали, что он раскрутил свой проект благодаря крупному международному инвестору - ARЕA PLUS DMCC, пополнившему уставной капитал кыргызской платежной системы на 47 млн сомов. Да и международные банки также пошли навстречу молодому бизнесмену – дали кредит с мягкими условиями. Настаивают, что на ключевые позиции в компании Боотаев расставил своих родственников и близких людей. Мол, живи и радуйся. Но в системе произошел сбой. А сам создатель призвал через соцсети "уходить" от Мобильника…

Хотя сам Боотаев по-прежнему настаивает, что выполнил все условия сделки, и к происходящему не имеет никакого отношения.

Что же произошло на самом деле? Свою версию произошедшего высказал юрист-блогер Хансар Айткулов, по мнению которого, причин для "краха" платежной системы более, чем достаточно, однако главный из них – субъективный человеческий фактор.

– Хансар Назирович, что вы имеете в виду, говоря о субъективном человеческом факторе в деле, связанном с закрытием Мобильника?

– Крах этой компании ударил в первую очередь по иностранным инвесторам. Ведь как неоднократно собственнолично заявлял и писал у себя на странице в соцсети Адилет Боотаев, иностранный инвестор пришел на рынок услуг по поставке мобильных услуг всерьез и надолго, учитывая объемы вложенных им инвестиций.

Цитирую: "…это отражает долгосрочный характер реализации стратегии компании, открывая для нее новые возможности в плане роста на рынке КР и Центральной Азии. Таким образом, на текущий момент организация является одной из самых капитализированных платежных систем в регионе".

Но что последовало потом, после этих его громких высказываний? А то, что мы сегодня все видим – компанию закрыли, технические, финансовые и людские ресурсы выведены из Мобильника.

Смею утверждать, что и в случае со злосчастным Мобильником, имея определенное представление о семье Каликовых-Боотаевых и их делах, с которыми мне лично приходится сталкиваться в моих собственных судебных тяжбах с американской ТНТ на протяжении почти 10 лет, была, я уверен, попытка банального рейдерства. Взять деньги инвестора и уйти с ними открывать другие, альтернативные площадки, другими словами запустить свой собственный бизнес, узнаю почерк. Когда только назревал этот скандал с Мобильником, я сразу подумал о небезызвестной Гульнаре Каликовой. Думаю, что и здесь она приняла прямое участие, тем более Каликова значится владельцем Мобильника и является родной матерью Адилета Боотаева в одном лице! Посмотрите в открытых данных на регистрационные документы в Минюсте. За Гульнарой Каликовой и Компанией с ограниченной ответственностью "АРЕА ПЛЮС ДМСС" числится эта компания, а Адилет действует как ее первый руководитель, в то время как официально первым руководителем зарегистрировано другое лицо – гражданка Садыкова Динара Джапаровна. В общем, такого и другого рода юридические хитросплетения в их стиле.

– А есть еще убедительные факты, указывающие на умышленность действий госпожи Каликовой завладеть капиталом, вложенным на развитие Мобильника?

– Офис Мобильника находился на территории Бишкекского табачно-ферментационного завода, (БТФЗ, прим. автора) расположенного, в свою очередь, в центре города – на пересечении улиц Л. Толстого и Панфилова.

Сам завод с его площадями недвижимости, территорией, оборудованием был, уверен, незаконно приобретен Гульнарой Каликовой в 2011-2012 годах.

И я не удивлюсь, что на этот раз эта женщина со своей командой юристов создала уже не одну фирму, куда уже успела, наверняка, перевести все счета, технику и сотрудников. Оставлять партнеров не у дел, это так предсказуемо…

– А почему так происходило? Сказывается уникальный талант в области юриспруденции или нечто другое?

– Нечто другое. У Каликовой колоссальные связи и в Верховном суде, и в Генпрокуратуре. Дальше думайте сами… Я об этом не раз говорил и могу еще раз откровенно сказать – Каликова очень расчетливая, умеющая договариваться обо всем и со всеми, весьма важная особа.

– Но ведь Адилет Боотаев настаивает на том, что его уволили с позиции директора Мобильника? И что это не добровольное его решение…

– Ну эта версия одного из члена семейства, где всем управляет мать этого молодого человека. Хотя кто и как мог бы его заставить продать долю казахстанскому бизнесмену Кайрату Мажибаеву? Это ведь невозможно. Да, казахский миллиардер мог сам выйти на Боотаева с предложением продать ему часть бизнеса – долю в "Мобильнике" и "QIWI Кыргызстан", но ведь последний мог бы и отказаться? Почти два года Боотаева все устраивало, человек исправно получал свои дивиденды и вот на тебе – он вдруг решает создать альтернативные платежные системы и

открещивается от Мобильника. Есть вероятность, что казахи давно и устойчиво вошедшие на мировые платежные площадки узрели в действиях своего кыргызского партнера "нечистоплотную" работу, основанную на серых схемах хищения.

Как признается сам Боотаев "нервозность" в компании началась после того, как появилось много кураторов из Казахстана, и что многие сотрудники из-за этого захотели уволиться…

Однако Боотаев умалчивает об одном немаловажном факторе, который заключается в том, что в случае "выхода" любой компании национального уровня на мировые рынки, надо строго чтить принципы финансовой прозрачности. Отчетность в системе мировых платежных систем действительно скрупулезная и работать по серым или черным кассам уже не получится.

Уж больно компании с мировым именем дорожат своим честным именем и Боотаев, подписав договор с казахской компанией и автоматически влившись в мировую "QIWI" систему, должен был это хорошо понимать.

– А что теперь?

– Скорее всего Мобильник судебными решениями обанкротят или пустят по долгим многочисленным кругам нашей аховой судебной системы… На то и был взят расчет.

Наши креативные бизнесмены-программисты поняли, что нужно деньги вкладывать не в кафе, а в платежные системы… потому что можно быстро стать миллионерами. Такая вот психология рвачества заложена у многих, но рейдернуть по-крупному получается до сих пор лишь у избранных, - резюмировал блогер.

Справочно:

"МОБИЛЬНИК" – это платежная система, предоставляющая населению круглосуточную возможность моментальной оплаты товаров или услуг. Созданная в 2011 году (опыт работы с 2003 года), компания является лидером рынка приема платежей в Кыргызстане. Компания прошла перерегистрацию 22.05.2018 (по данным Минюста)

Платежная система "МОБИЛЬНИК" связана в режиме реального времени с системами операторов мобильной связи, фиксированной связи, интернет провайдеров, коммунальных организаций, телевидения, что обеспечивает моментальное пополнение лицевого счета абонента. Любой пользователь платежной системы "МОБИЛЬНИК" может оплатить услуги более 500 поставщиков товаров или услуг.

Услугами компании пользовались более одного миллиона человек по всему Кыргызстану, более 600 поставщиков товаров и услуг, у нее было 10 000 агентов по загрузке единиц, 1 900 платежных терминалов и 120 000 пользователей электронного кошелька.

Редакция VB.KG не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за их заявления. И в свою очередь мы уже обратились к Адилету Боотаеву с предложением озвучить свою версию происходящих событий.