Долгожданный малыш прожил всего 3 дня. На врачей возбуждено уголовное дело

Игорь и Алена долго не могли зачать ребенка. И вот, наконец, в 2018 году они узнали, что станут родителями. Встали на учет, беременность протекала хорошо, без патологий и каких-либо отклонений. Медучреждение, в котором должен был появиться на свет их долгожданный малыш, выбирали тщательно. Остановились на частной Клинике репродуктивного здоровья, что в шестом микрорайоне Бишкека. Заранее договорились о естественных родах с хорошим, как они сами посчитали, врачом – Тынчтыком Кыштообаевым. С 36-ой недели беременности еженедельно приходили на прием, тогда же оплатили в кассу 25 тысяч сомов. Казалось, все шло хорошо, но Алена начала перехаживать срок. Кыштообаев, с ее слов, предложил сделать кесарево сечение, но семья отказалась. Вместо этого пришлось принять таблетку Мифепристон для размягчения шейки матки.

- Ночью начались сильные боли, нестерпимые и белье становилось мокрым, что было и раньше. Но тогда врач опроверг мое предположение, что это воды отходят. В этот раз я решила дождаться утра и приехать в клинику на прием в назначенное время, - рассказывает Алена.

Утром, 11 января, врач, осмотрев ее, отправил в предродовой зал – схватки начались.

Роженице поставили капельницу с Окситоцином для стимуляции родов.

- Боль была невыносимая… Через несколько часов меня перевели в родовой зал. Я тужилась плохо, так как к тому времени у меня совсем не осталось сил. В родзале присутствовали два гинеколога, педиатр-неонатолог и анестезиолог. Один из гинекологов нажимала мне на живот, толкали малыша, все длилось минут 40. Наконец, показалась головка и Кыштообаев вытащил ребенка. Я родила 11 января в 19.07. Малыша сразу положили мне на живот, и он сразу заплакал. Мы с мужем были настолько счастливы, что не передать словами. Когда уже меня перевели в палату, мне сказали, что малыш родился немного слабенький из-за того, что я переходила, мол, нужно было делать кесарево. Ребенка принесли мне поздно ночью. Его временами забирали и кололи какие-то лекарства – говорили, что антибиотики, для чего не знаю, - вспоминает девушка.

13 января молодую маму с ребенком выписали из роддома, педиатр заверил, что с ребенком все в порядке.

Но вечером того же дня малыш перестал дышать…

- Странно, что в роддоме ребенок нормально брал грудь и сосал, а когда привезли его домой вообще не хотел брать грудь, сильно плакал. И вот вечером он перестал дышать внезапно во время очередного кормления.

Бездыханного новорожденного привезли в третью детскую больницу ( ГДКБ), малыш впал в кому 4-й степени. Через 2 часа запустили ему сердце, но он также не дышал, на следующий день, 14 января, ребенок умер.

Мать не могла поверить в свое горе.

Уже сейчас вспоминая события того рокового дня, ей кажется странным, что врачи третьей детской больницы не сообщили о гибели ребенка в правоохранительные органы. Она считает, что об этом просил гинеколог, принимавший роды – Тынчтык Кыштобаев. Он также, с ее слов, даже не выразил соболезнования их утрате.

Свидетельство о смерти от 18 января гласит: причина смерти ребенка – повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме.

Девушка, лишившаяся своего долгожданного первенца, винит в его смерти врачей, принимавших у нее роды. Она предполагает, что сотрудники клиники специально скрыли эту травму, чтобы снять с себя ответственность.

- Я считаю, что врачи знали об этой травме, и кто нанес её малышу и поэтому быстро нас выписали, и поэтому Кыштообаев быстро спохватился и примчался со скоростью света в 3-ю детскую, чтобы поговорить там с реаниматологом. А если бы их вины не было, то врачи постарались бы сделать всё, чтобы вылечить малыша и спасти его... – заключила Алена.

Редакция VB.KG связалась с самим Тынчтыком Кыштообаевым, принимавшего роды у Алены.

Он подчеркнул, что ребенок родился здоровым и родители увезли его домой из роддома – здоровым. Что произошло с малышом дома и должно выяснить следствие.

- Ребенок родился нормально, сразу закричал. В первые же минуты педиатры дали ему 7-8 баллов по шкале Апгар. Это хорошо. Выложили новорожденного матери на живот, как она сама и сказала. Малыш находился с мамой на совместном пребывании под постоянным присмотром педиатров. Активно сосал грудь, все показатели были в норме. Смысла задерживать их в роддоме не было. На третий день при выписке ребенка осматривали педиатры в присутствии мамы и папы. Было проведено взвешивание, аускультативное исследование, которое никаких отклонений не показало. Если бы у малыша была бы родовая травма, то она проявилась бы, к примеру судорогами. Симптомов много - врачи сразу бы это выявили. Ведь ребенка осматривали несколько специалистов, в том числе неонатологи. Сами родители расписались в истории новорожденного, что забирают домой абсолютно здорового мальчика, - рассказал медик.

Кыштообаев подтвердил, когда услышал от родителей, что ребенок не дышит и "Скорая" долго едет, то посоветовал срочно ехать в третью детскую больницу.

- Когда я туда приехал малыш не дышал, ему запустили сердце. Сам отец ребенка рассказал, что вечером они его искупали, покормили и уложили спать. И на какое-то время оставили одного. А когда вернулись, то увидели – он не дышит. Что случилось за это время? Я не знаю. Но независимая судмедэкспертиза постановила, что смерть малыша наступила из-за спинальной травмы, аспирационного синдрома, - сказал врач.

И ни слова о родовой травме. Стоит отметить, что именно этой экспертизе не доверяют родители погибшего мальчика. Они уверены, что она была проведена необъективно.

- Свидетельство о смерти было выписано спустя 5 дней после смерти новорожденного. Это же предварительное заключение. А судмедэкспертиза проводилась около месяца, более тщательно, - объяснил причину расхождения в документах медик.

Мать погибшего малыша сообщила VB.KG, что они написали заявление в Октябрьское РОВД 21 февраля. Следователем по делу назначен Бекзат Кулембеков.

- Дело никак не движется,- переживает Алена.

К слову, самому Кыштообаеву также на момент разговора с ним не было известно, что по факту смерти ребенка ведется следствие.

По запросу VB.KG в ГУВД Бишкека подтвердили, что заявление поступило. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 152 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК КР. В настоящее время ведется досудебное производство.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

В пресс-службе Министерства здравоохранения редакции заявили, что семья малыша может также написать заявление в ведомство, чтобы они могли начать проверку клиники.

Редакция VB.KG будет следить за развитием событий.