Эмилбек Каптагаев посмеялся над критикой своих оппонентов

Видать совсем плохи дела у экс-президента Атамбаева и его окружения, что они решили так примитивно скомпрометировать меня посредством моего сына. Совсем недавно Атамбаев плакался, что его детей задевают и трогают, и что даже Бакиев такого не делал. Теперь и он сам решил этим заняться. Смешно просто. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-руководитель аппарата Временного правительства Эмилбек Каптагаев.

По его словам, представители СДПК судят по себе, когда вплоть до уборщицы и охранника решали в своих Координационных советах.

- Мне говорят, что проатамбаеские сайты пишут о том, что я критикую Атамбаева и за это якобы мой сын получил должность заместителя директора резиденции в Чолпон-Ате. Боже ты мой, должность такого уровня разве бывает предметом торга. Видать и сам Атамбаев будучи президентом таким вот образом одаривал и торговал должностями. Если что, Каптагаев стал критиковать Атамбаева еще в 2016 году, когда он был на пике власти. Еще в те времена было сказано, что он занимается узурпацией власти. Сыну уже 39 лет, и у него есть свои отношения с людьми, свой путь, и он решает свои проблемы сам, - отметил Каптагаев.

Вместе с тем политик посетовал, что заслуги его сына пресса не оценила в свое время должным образом.

- А почему вы ничего не писали, когда тот же мой сын Каптагаев-младший в январе 2011 года один бегал по бурлящему и кипящему Каиру, чтобы вывезти оттуда граждан Кыргызстана? Ведь тогда ни один сотрудник МИДа не согласился полететь туда, и он вылетел один. Вот спросили бы - почему Каптагаев, будучи Руководителем Аппарата Президента, отправляет своего единственного сына на верную гибель в самое пекло? Не летел же он туда любоваться пирамидами. Он тогда сумел за одни сутки собрать и вывезти оттуда целый самолет наших граждан, - добавил он.

Отметим, ранее некоторые отечественные СМИ написали о том, что за критику экс-президента Атамбаева Эмилбек Каптагаев получил для своего сына Кубаныча Каптагаева должность заместителя директора президентской резиденции №2 в Чолпон-Ате.