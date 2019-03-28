Погода
$ 69.79 - 69.89
€ 78.35 - 79.07

Эмилбек Каптагаев посмеялся над критикой своих оппонентов

735  5
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Видать совсем плохи дела у экс-президента Атамбаева и его окружения, что они решили так примитивно скомпрометировать меня посредством моего сына. Совсем недавно Атамбаев плакался, что его детей задевают и трогают, и что даже Бакиев такого не делал. Теперь и он сам решил этим заняться. Смешно просто. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-руководитель аппарата Временного правительства Эмилбек Каптагаев.

По его словам, представители СДПК судят по себе, когда вплоть до уборщицы и охранника решали в своих Координационных советах.

- Мне говорят, что проатамбаеские сайты пишут о том, что я критикую Атамбаева и за это якобы мой сын получил должность заместителя директора резиденции в Чолпон-Ате. Боже ты мой, должность такого уровня разве бывает предметом торга. Видать и сам Атамбаев будучи президентом таким вот образом одаривал и торговал должностями. Если что, Каптагаев стал критиковать Атамбаева еще в 2016 году, когда он был на пике власти. Еще в те времена было сказано, что он занимается узурпацией власти. Сыну уже 39 лет, и у него есть свои отношения с людьми, свой путь, и он решает свои проблемы сам, - отметил Каптагаев.

Вместе с тем политик посетовал, что заслуги его сына пресса не оценила в свое время должным образом.

- А почему вы ничего не писали, когда тот же мой сын Каптагаев-младший в январе 2011 года один бегал по бурлящему и кипящему Каиру, чтобы вывезти оттуда граждан Кыргызстана? Ведь тогда ни один сотрудник МИДа не согласился полететь туда, и он вылетел один. Вот спросили бы - почему Каптагаев, будучи Руководителем Аппарата Президента, отправляет своего единственного сына на верную гибель в самое пекло? Не летел же он туда любоваться пирамидами. Он тогда сумел за одни сутки собрать и вывезти оттуда целый самолет наших граждан, - добавил он.

Отметим, ранее некоторые отечественные СМИ написали о том, что за критику экс-президента Атамбаева Эмилбек Каптагаев получил для своего сына Кубаныча Каптагаева должность заместителя директора президентской резиденции №2 в Чолпон-Ате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377432
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Эмилбек Каптагаев, СДПК, Чолпон-Ата, конфликт, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Кука
28.03.2019, 17:10

Да он прав.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Миракл Иновати
28.03.2019, 17:13
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 3
Комментариев: 10

У Атамбаева параноидальный срыв. По этому и так говорит. Эму не надо было бы судить людей по себе. АША лечись уже а то это может перейти в хронические болезни.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
28.03.2019, 17:13

Ну это уже перебор, так сказать ниже пояса. Хотя нечего удивляться Аша на такое способен. Слова Каптагаева я не считаю критикой а совсем на оборот Каптагаев правильно поднял вопрос о том, что Аша узурпировал власть. Аша должен ответить по всей строгости закона.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Виктор
28.03.2019, 17:30

Атамбаев не знает что делать! По этому и нарывается на всех кто не на его стороне. Он сам виноват что довел страну до такой степени!

0
Цитировать
Жалоба модератору
111
28.03.2019, 17:33

Каптагаев забывает, что сын его заслужил это все, как и он сам! Никто не забудет как он и его сын делали деньги на хадже. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  