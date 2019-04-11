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Похищен ребенок! Милиции нужна любая информация!

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- Оксана Гут
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В городе Кант неизвестные похитили 12-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

11 апреля примерно в 9:00 часов в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение о похищении малолетнего ребенка в городе Кант. По данному факту сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По приезду сотрудники милиции установили, что 11 апреля примерно в 8:40 часов в микрорайоне №2 города Кант неизвестные лица, подъехав на автомашине марки "Хонда фит" белого цвета, похитили несовершеннолетнего 12-летнего Б.Д., который направлялся в школу, и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 170 (Похищение человека) УК КР, начато досудебное производство.

В настоящее время в целях раскрытия данного преступления из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области ОВД Ыссык-Атинского района создана следственно-оперативная группа, устанавливаются очевидцы происшествия, осуществляется выемка видеозаписей из камер видеонаблюдения. Кроме того, разосланы ориентировки на транспорт, при помощи которого было совершено похищение малолетнего ребенка.

Органы внутренних дел Чуйской области обращаются к гражданам, обладающим информацией о местонахождении похищенного малолетнего ребенка Браилкина Данила 2007 года рождения или заметившим автомашину марки "Хонда Фит" белого цвета - просим сообщить в органы внутренних дел незамедлительно по номерам: "102", 0312 43 01, 27 43 88 85, 070028 26 99.


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URL: https://www.vb.kg/377783
Теги:
ГУВД, Кант, похищение, розыск, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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Сюжет: Пропал ребенок! (4 материалов)
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Комментарии
Штепсель
11.04.2019, 13:22

Нагнуть яндекс такси, у них должен быть перечень всех машин с марками наверняка. Пусть выдадут все фиты.

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Ая
11.04.2019, 13:31

Только расстрел.

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11.04.2019, 13:37

Бедный ребенок...

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Дуу
11.04.2019, 14:55

Говорят нашли его, пакистанцы похитили.

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