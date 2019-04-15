Сколько еще онкобольных, умирающих на зонах и в колониях Кыргызстана?

В аппарат Омбудсмена Кыргызской Республики поступило заявление от гражданки Т.А., проживающей в с. Мин-Булак Нарынской области, на действия представителей медицинского управления ГСИН при ПКР, которые оставляют без внимания неоднократные жалобы ее сына И.М., отбывающего наказание в ИК-31 (с. Молдовановка Чуйской области), на ухудшение его здоровья, сообщает пресс-служба института акыйкатчы.

По данному обращению сотрудники аппарата Акыйкатчы осуществили выезд в ИК-31. В ходе беседы с осужденным И.М. представители института Омбудсмена КР лично убедились в том, что его состояние можно охарактеризовать, как "тяжелое", и врачи колонии это подтвердили. На момент посещения осужденный И.М. передвигался только на инвалидной коляске, т.к. уже не может ходить.

В рамках рассмотрения обращения гражданки Т.А., сотрудники института Омбудсмена КР отправили на имя директора Национального центра онкологии и гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики официальное письмо с просьбой о направлении в ИК-31 соответствующего специалиста для установления клинического диагноза осужденного И.М.

18 февраля 2019 года врач-онколог Исмаил уулу Азирет посетил ИК-31 и провел осмотр больного. Из его медицинского заключения следует, что "у осужденного И.М. установлены следующие заболевания: злокачественная неврилема кожи туловища 2 клинической группы, состояние после паллиативной химиотерапии и прогрессирование заболевания; распад опухоли кожи туловища 4-й группы. Учитывая прогрессирование основного заболевания, распад опухоли, который не подлежит специальному лечению, рекомендовано только симптоматическое лечение в местах лишения свободы".

Кроме того сотрудники отдела Омбудсмена побеседовали с врачами колонии, которые подтвердили необходимость проведения консилиума на уровне Министерства здравоохранения. У осужденного также обнаружен туберкулез, но прием лекарственных средств от данного заболевания противопоказан по причине онкологического заболевания.

На стадии рассмотрения обращения была проведена встреча с начальником медицинского управления ГСИН при ПКР Н. Солтобековой, с которой была обсуждена необходимость определения диагноза осужденного И.М. со стороны специальной комиссии Минздрава КР.

Затем в Министерство здравоохранения было направлено официальное письмо, а в Национальный центр онкологии и гематологии медицинская документация вместе с историей болезни осужденного И.М. для проведения консилиума из высококвалифицированных специалистов-онкологов и предоставления в кратчайшие сроки соответствующего медицинского заключения в Государственную службу исполнения наказаний.

28.02.2019 года осужденный И.М. был доставлен в Национальный центр онкологии и гематологии, где состоялся консилиум врачей и взяты анализы (ИГХ), которые затем были направлены в Центр морфологических исследований г. Алматы Республики Казахстан.

По результатам анализов и медицинского заключения Центра морфологических исследований (от 06 марта 2019 года), в Национальном центре онкологии и гематологии был проведен второй консилиум врачей-онкологов, которые поставили диагноз: "Злокачественная неврилема кожи туловища, состояние после паллиативной химиотерапии и прогрессирование заболевания. Распад опухоли кожи туловища IV кл. группы".

Необходимо также отметить, что, согласно Постановлению Правительства КР от 29.09.2011 года №745, все злокачественные новообразования IV стадии, по международной классификации ЕТM IV клинической группы, являются основанием для представления осужденных на освобождение от отбывания наказания.

Специальная комиссия вынесла соответствующее заключение о состоянии здоровья осужденного И.М. и в настоящее время администрация ИК-31 направила в Аламудунский районный суд Чуйской области необходимые материалы для их рассмотрения.

Институт Омбудсмена Кыргызской Республики напоминает, что, в соответствии с международными стандартами, государство, лишая человека свободы, берет на себя обязательство следить за его здоровьем, что, в первую очередь, подразумевает предоставление заключенному медицинского обслуживания, эквивалентного медобслуживанию, которое предоставляется любому лицу вне учреждения УИС. Право каждого на охрану здоровья и бесплатное медицинское обслуживание, в том числе на льготных условиях в объеме государственных гарантий, закреплено в ст. 47 Конституции Кыргызской Республики.

Напомним, суд никак не может решиться отпустить домой экс-главу СНБ КР Мурата Суталинова, у которого диагностирован рак IV стадии. А омбудсмен Токон Мамытов уже высказался в защиту Суталинова.

В свою очередь редакция VB.KG направила в ГСИН КР вопрос - сколько еще онкологических больных находится в системе ГСИН.