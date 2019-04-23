Из-за "братьев" бизнесмен лишился 200 тысяч долларов

"Братья" кинули меня на 200 тысяч долларов, и теперь с помощью моих же денег пытаются замять уголовное дело о мошенничестве". Частный бизнесмен Александр рассказал VB.KG историю , как вот уже четыре года не может вернуть крупную сумму, которую дал в долг своим хорошим, как он считал, знакомым. Дело даже дошло до суда, но 7 месяцев назад было возвращено на доследование, а подозреваемые отпущены из-под стражи…

Александр познакомился с Рустамом и Рашидом 7 лет назад. С тех пор, как он сам говорит, дружили семьями. Он, будучи частным предпринимателем, не раз давал им деньги в долг, и те их благополучно возвращали.

- Сами они занимались перевозками автомашин. Вошли ко мне в доверие. И 4 года назад уговорили дать им большую сумму. Так как таких денег у меня лично нет, то я занял их у знакомых, в итоге договорились с Рустамом и Рашидом, что отдавать они будут под 4 процента. После взяли через меня еще две машины Volvo. За них я рассчитался уже сам, так как братья просили меня подождать с выплатами. Сумма долга росла, и должны они уже были триста тысяч долларов. Из них удалось вернуть сто тысяч по частям и также в качестве выплат были проданы две их машины. В общем, ждал я долго – почти два года – пока меня не послали и не сказали, что возвращать мне ничего не будут, - вспоминает Александр.

После этого в семье бизнесмена случилась трагедия – его сын разбился в ДТП, так что решение финансовых вопросов отошло на второй план. Но о братьях-должниках ему напомнил неизвестный тогда ему человек, как позже выяснилось - гражданин России, который также одолжил Рустаму и Рашиду крупную сумму денег – 50 тысяч долларов.

- Он написал мне СМС, что "меня эти парни кинули, имейте в виду". Я тут же (19 июля 2017 г. – ред.) решил подать заявление. Расследование начал Свердловский РОВД, но по каким-то причинам дело было решено закрыть. Я взял адвоката, и наши дела - вместе с тем россиянином, объединили, и за них взялось ГСУ МВД КР. 1 мая 2018 года дело уходит в суд, только один брат - Рашид и его жена (супруга одного из братьев проходила по делу "российского" потерпевшего - ред.) были взяты под стражу. У них сменилось несколько адвокатов, которые ссылались лишь на то, что я не брал расписку. Но я их отца "папа" называл, их – братьями. Какая расписка? Не мог я взять, не посторонним же давал, - поясняет Александр.

Наличие долга в суде подтверждали свидетели. Да и сами подозреваемые вроде как вину не отрицали.

10 октября 2018 года постановлением судьи Первомайского райсуда Бишкека А. Эрнис уулу уголовное дело возвращено в Генеральную прокуратуру "для восполнения пробелов следствия, не устранимых в суде". В свою очередь Генпрокуратура передала дело в СУ ГСБЭП. Кстати, как того и просили в суде адвокаты подозреваемых.

А позже, 23 ноября, Александр узнал от знакомых, что арестованные по делу Рашид и его супруга Первомайским райсудом освобождены из-под стражи под личное поручительство - чье, в документе не указано. Но смена пресечения инициирована старшим следователем по ОВД СУ ГСБЭП Н.Алиевым.

Александр и его адвокат написали несколько жалоб в саму Генеральную прокуратуру, в Финпол, Совет безопасности КР и на имя президента страны Сооронбая Жээнбекова.

- Что же такое творится? При чем тут Финпол? 1 апреля по новым законам делами о мошенничестве должно заниматься только МВД, но мое дело так и лежит в ГСБЭП уже почти 7 месяцев. Зачем тянут с расследованием? На каком основании были выпущены подозреваемые? Люди и за меньшие суммы сидят под арестом и намного дольше. Ни я, ни гражданин России, ни адвокаты не были поставлены в известность. Мы просим конкретного ответа, на каком основании дело не доверяется МВД? Я прошу соблюдать закон, пытаюсь узнать, на какой стадии расследование. Но ответы, которые мне приходят, просто какие-то отписки под копирку. А люди, которые должны огромную сумму и, как оказалось, не только мне, ходят и улыбаются. Они меня и раньше предупреждали, что моими же деньгами они везде заплатят. Другого объяснения я не вижу, - поделился опасениями собеседник.

Он также считает, что следствие намеренно затягивается, чтобы прошли все сроки давности привлечения должников к уголовной ответственности.

Что говорит Генеральная прокуратура

"В настоящее время оснований для передачи уголовного дела для расследования в СС МВД КР не имеется.

По результатам рассмотрения вашего обращения нарушений законности со стороны работников Генеральной прокуратуры КР не установлено.

Производство следствия по данному уголовному делу находится на контроле Генпрокуратуры КР", - говорится в ответе ведомства на жалобу Александра от 1 апреля.

Что говорит ГСБЭП КР (Финпол)

- По этому делу ведется досудебное производство. Оно было направлено в ГСБЭП КР по решению Генеральной прокуратуры КР. Комментировать это решения мы не компетентны, - сообщили VB.KG в пресс-службе Финпола.

Редакция VB.KG будет следить за продолжением этой истории.