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Эдиль Байсалов будет послом Кыргызстана в Великобритании

1997  9
- Бакыт Стамов
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Экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов готовится стать послом Кыргызстана в Великобритании. Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор газеты "Азия Ньюс" Асланбек Сартбаев.

По его словам, Эдиль Байсалов уже получил агреман (одобрение, - прим. ред.) из Великобритании.

- Я с ним вчера по телефону разговаривал, и он мне сказал, что из Англии пришло одобрение. Теперь осталась техническая часть. То есть этот документ должен быть доставлен в МИД, а затем наш президент должен будет подписать указ о его назначении послом КР в Великобритании, - пояснил Сартбаев.

Напомним, в октябре 2018 года экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов присоединился к движению "СДПК без Атамбаева".

Сам Эдиль Байсалов пока никак не озвучивает возможные карьерные изменения. Как, собственно, и МИД республики.

Напомним, ранее появилась информация, что Байсалов займет место ректора Дипакадемии. МИД КР позже опроверг эту информацию. Все оказалось не более, чем первоапрельской шуткой.


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URL: https://www.vb.kg/378065
Теги:
Великобритания, назначение, посольство, президент, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева, Эдиль Байсалов
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Сюжет: Назначения и отставки (718 материалов)
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Комментарии
123
25.04.2019, 14:31

Строит из себя великого демократа, а на самом деле шут гороховый, отрабатывающий деньги за свои громкие заявления. Не удивлюсь, если это фейк. 

+2
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скафнюк
25.04.2019, 14:32

До чего же язык и поведение с низкой социальной ответственностью доводит...аж до Лондона.))

+2
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Данко
25.04.2019, 14:39

У всех есть своя цена - у Мавляна Аскарбекова зам акима района у Байсалова  мягкое кресло посла в Лондоне, вот и все что нужно знать о наших молодых политиках(

+2
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ООН
25.04.2019, 14:44

выподхалимничал себе местечко. одним лицемером в госвласти будет больше. Да и не подпишет президент, пусть не радуется раньше времени, если президент будет окружать себя такими персонажами коих хватает в окружении то ничего хорошего ожидать не стоит от этого президенства.

+2
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Frunze Citizen
25.04.2019, 15:18
Карма: +45
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 13
Комментариев: 31

СУУПЕЕРСПЕЦИАЛИСТ !!!

0
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МИД
25.04.2019, 15:23

да пусть лучше Байсалов. чем певец И.Жунусов, пенсионеры Рустенбеков и Ниязов, брат Отунбаевой, и иже с ними. Менять их чаще надо. Что то Г.Искакова засиделась за бугром.

0
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Болотбек
25.04.2019, 15:26

Жаль,что у нас отсутствует кадровая политика,только кадровый бизнес.

+1
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Бектемир Самаганов
25.04.2019, 15:50
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Будучи зам.министром завалил работу.Далее подвёл страну с выложением в интернет оригинала бюлетня по выборам. Позже пришлось переделывать с большими затратами. Подхалимством пробил кресло, но сможет ли работать?

+1
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Миранда
25.04.2019, 15:53

Самый честный человек которого я знаю. Он говорит то о чем думает. 

-1
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