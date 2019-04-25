Эдиль Байсалов будет послом Кыргызстана в Великобритании

Экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов готовится стать послом Кыргызстана в Великобритании. Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор газеты "Азия Ньюс" Асланбек Сартбаев.

По его словам, Эдиль Байсалов уже получил агреман (одобрение, - прим. ред.) из Великобритании.

- Я с ним вчера по телефону разговаривал, и он мне сказал, что из Англии пришло одобрение. Теперь осталась техническая часть. То есть этот документ должен быть доставлен в МИД, а затем наш президент должен будет подписать указ о его назначении послом КР в Великобритании, - пояснил Сартбаев.

Напомним, в октябре 2018 года экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов присоединился к движению "СДПК без Атамбаева".

Сам Эдиль Байсалов пока никак не озвучивает возможные карьерные изменения. Как, собственно, и МИД республики.

Напомним, ранее появилась информация, что Байсалов займет место ректора Дипакадемии. МИД КР позже опроверг эту информацию. Все оказалось не более, чем первоапрельской шуткой.