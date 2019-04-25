Эдиль Байсалов будет послом Кыргызстана в Великобритании

Строит из себя великого демократа, а на самом деле шут гороховый, отрабатывающий деньги за свои громкие заявления. Не удивлюсь, если это фейк.
Экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов готовится стать послом Кыргызстана в Великобритании. Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор газеты "Азия Ньюс" Асланбек Сартбаев.
По его словам, Эдиль Байсалов уже получил агреман (одобрение, - прим. ред.) из Великобритании.
- Я с ним вчера по телефону разговаривал, и он мне сказал, что из Англии пришло одобрение. Теперь осталась техническая часть. То есть этот документ должен быть доставлен в МИД, а затем наш президент должен будет подписать указ о его назначении послом КР в Великобритании, - пояснил Сартбаев.
Напомним, в октябре 2018 года экс-заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов присоединился к движению "СДПК без Атамбаева".
Сам Эдиль Байсалов пока никак не озвучивает возможные карьерные изменения. Как, собственно, и МИД республики.
Напомним, ранее появилась информация, что Байсалов займет место ректора Дипакадемии. МИД КР позже опроверг эту информацию. Все оказалось не более, чем первоапрельской шуткой.