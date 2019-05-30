Эшмамбет Аматов назначен председателем правления "Кыргызтелекома"

Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" сегодня, 30 мая, представил коллективу Общества Председателя Правления Эшмамбета Аматова.

Решение было принято сегодня же, 30 мая 2019 года, на заседании Совета директоров.

Председатель Совета директоров Алмазбек Рахманкулов пожелал Председателю Правления и всему коллективу ОАО "Кыргызтелеком" дальнейшей успешной работы и достижения всех поставленных целей и напомнил, что перед ОАО "Кыргызтелеком" стоят важные задачи, связанные с необходимостью достижения прорыва в предоставлении жителям республики качественных услуг.

До сих пор Аматов был заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР.