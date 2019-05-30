Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Муканбетов Санжар Турдукожоевич назначен министром экономики Кыргызской Республики.

Муканбетов Санжар Турдукожоевич:

Трудовая деятельность:

1994–1995 - инженер-конструктор в АО "Жанар";

1995–1996 - инженер в АО "ТНК Дастан";

1996–1998 - специалист первой категории, ведущий специалист Госагентства по техническому сотрудничеству при Фонде госимущества КР;

1998–1999 - главный специалист Госагентства по иностранным инвестициям и экономическому развитию КР;

1999–2001 - начальник отдела, заместитель начальника управления по координации внешней помощи Госагентства по иностранным инвестициям и экономическому развитию КР;

2001–2002 - заместитель начальника управления программы государственных инвестиций Министерства финансов КР;

2002–2007 - Директор Департамента инвестиционной политики, начальник Управления политики государственных инвестиций Министерства финансов и экономики КР;

2007–2009 - заместитель министра экономического развития и торговли;

2010–2014 - заместитель министра экономики;

с октября 2014 года - председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР;

2018 - вице-премьер-министр Кыргызстана.

Женат, воспитывает четырех детей.