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Эркинбек Чодуев назначен министром сельского хозяйства

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Чодуев Эркинбек Ураимович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Эркинбек Ураимович Чодуев

Уроженец села Ак-Жар Кара-Сууйского района Ошской области, д.р. 25 ноября 1963 года.

В 1987 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

В 1998 - Кыргызский государственный университет по специальности "экономист".

В 2004 - Кыргызский государственный университет по специальности "юрист".

Трудовая деятельность:

1987-1999 - мастер в тресте "Ошстрой" - СМУ-3, прораб, главный инженер в тресте "Ошайылкурулуш" СПМК - "Монолитстрой";

1999 - 2011 - исполнительный директор, замгендиректора, генеральный директор ОсОО "Хлопковая корпорация "Лиматекс"";

2011- 2014 - директор ОсОО "Ак-Текс";

с 2014 - заместитель Министра сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/378615
Теги:
кадры, назначение, правительство, Минсельхоз
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