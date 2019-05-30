Эркинбек Чодуев назначен министром сельского хозяйства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Чодуев Эркинбек Ураимович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
Эркинбек Ураимович Чодуев
Уроженец села Ак-Жар Кара-Сууйского района Ошской области, д.р. 25 ноября 1963 года.
В 1987 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".
В 1998 - Кыргызский государственный университет по специальности "экономист".
В 2004 - Кыргызский государственный университет по специальности "юрист".
Трудовая деятельность:
1987-1999 - мастер в тресте "Ошстрой" - СМУ-3, прораб, главный инженер в тресте "Ошайылкурулуш" СПМК - "Монолитстрой";
1999 - 2011 - исполнительный директор, замгендиректора, генеральный директор ОсОО "Хлопковая корпорация "Лиматекс"";
2011- 2014 - директор ОсОО "Ак-Текс";
с 2014 - заместитель Министра сельского хозяйства.