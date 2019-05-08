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Сможет ли попасть СДПК Атамбаева в следующий созыв парламента?

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- Бакыт Стамов
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СДПК под руководством Алмазбека Атамбаева попадет в Жогорку Кенеш на предстоящих парламентских выборах. Об этом в интервью телеканалу "Апрель" заявила экс-вице-спикер, депутат Асель Кодуранова.

По ее словам, у них есть свой электорат, и на всех выборах они всегда попадали в парламент.

- Ситуация будет для нас тяжелая, так как мы на сегодняшний день объявили себя оппозицией. Но, я думаю, как бы нам не старались ставить препоны, какие бы палки нам ни вставляли в колеса, определенные голоса у нас есть. Это было всегда, потому что мы 16 лет находились в оппозиции, и всегда в парламенте занимали какие-то места. Всегда депутаты от СДПК были в парламенте. Единственное, это вопрос количества, но, в принципе, думаю, у нас шансы есть, - сказала парламентарий.

Люди, продолжила народная избранница, знают заслуги СДПК и ее лидера.

- К примеру, мы смотрим рекламу крема, где показывают женщину до использования крема и после. В нашем случае мы знаем, что было до сегодняшнего момента, когда митингов стало меньше, и мы обрели энергетическую независимость, и теперь, когда каждый день эти митинги и недовольство людей растет. Я как-то сказала людям, приближенным к властям, что вы из нас делаете врагов. Вы, наоборот, лучше с нами разговаривайте, мы вам больше расскажем, где у вас больше пробелов, а вы слушаете тех, кто вам говорит, что в Багдаде все спокойно, - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/378245
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, оппозиция, Асель Кодуранова, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СДПК
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