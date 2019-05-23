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Айтмамат Назаров возглавил Нацэнергохолдинг

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Айтмамат Назаров назначен Председателем правления Национальной энергетической холдинговой компании. Об этом редакции VB.KG сообщила его консультант Нарынкул Арызматова.

По ее словам, указ о его назначении вчера подписал премьер-министр.

В пресс-службе правительстве, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, обещали позже дать уточняющую информацию.

Между тем, на сайте Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров уже значится председателем правления.

Ранее эту должность занимал Азамат Абдыкадыров, который в свою очередь сменил Айбека Калиева.

Напомним, в начале этого года депутат Айтмамат Назаров стал героем нашумевшего видео с участием депутатов от фракции "Кыргызстан", игравших в игры на телефоне во время заседания фракции, что вызвало широкий резонанс в обществе. Пользователи интернета в своих комментариях к этому ролику дали действиям народных избранников крайне отрицательную оценку.

Позже сторона депутата объяснила, что заседание фракции еще не началось, и депутат как раз намеревался выключить телефон.


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URL: https://www.vb.kg/378513
Теги:
назначение, партии, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Айбек Калиев, Азамат Абдыкадыров, Нацэнергохолдинг, Айтмамат Назаров
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Сюжет: Назначения и отставки (725 материалов)
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Комментарии
Бишкек
23.05.2019, 14:52

Боронов пошел простым путем поставив на пост своего земляка, а не реформировал энергоотрасль, просто ума не хватило у него

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