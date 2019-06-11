В СДПК будут жаловаться на судью, запретившей Минюсту менять данные партии

СДПК, в которую входят сторонники экс-президента Атамбаева, намерена обратиться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для дачи правовой оценки действий судьи, по решению которой Министерству юстиции запрещено менять данные в документах партии СДПК. Заявление лидера партии, депутата Асель Кодурановой распространила пресс-служба СДПК.

По словам народной избранницы, это судебное заседание не рассматривало вопрос по существу, а всего лишь в обеспечение иска.

"То есть без приглашения нашей стороны. Судья Исаева должна объяснить, на основании чего без заслушивания сторон она определила Сагынбека Абдрахманова "законно избранным председателем" СДПК. Складывается мнение, что сделано это было по указке сверху.

Иначе почему в определении судьи Первомайского районного суда от 7 июня о наложении запрета Минюсту на внесение изменений в Единый реестр юридических лиц данных о руководстве СДПК вдруг появилась запись "за исключением случаев обращения законно избранного 3 апреля 2019 года XVIII съездом партии нового руководства СДПК" (председателя Абдрахманова).

Приведенная в определении формулировка один в один копирует исковое заявление Абдрахманова. То есть, у нас вполне резонно возникают предположения, что судья Исаева либо выносила определение суда под диктовку Сагынбека Абдрахманова или лиц, стоящих за ним. В связи с этим мы оставляем за собой право обратиться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для дачи правовой оценки действий судьи Исаевой.

Наша партия внесла 28 мая 2019 года уведомление в Министерство юстиции КР о необходимости внести изменения в Единый реестр юридических лиц по нашему уведомлению о смене руководства СДПК. Вместо ушедшего с поста председателя СДПК Атамбаева в реестр должны были быть внесены данные о Кодурановой, как об исполняющей обязанности председателя.

Министерство юстиции обязано было исполнить это в течение 7 рабочих дней, то есть до 6 июня. Однако сотрудники Министерства нарушили сроки, потому, что, как мы уверены, упорно ждали определения судьи, которое вышло только 7 июня. А к нам в офис СДПК данное определение пришло лишь 11 июня", - процитировали Кодуранову в СДПК.