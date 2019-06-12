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Спикер парламента заступился за Матраимова

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- Екатерина Улитина
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Спикер парламента Дастан Джумабеков заступился за экс-заместителя председателя Таможенной службы Раыймбека Матраимова и членов его семьи. На заседании Жогорку Кенеша он выступил с речью адресованной экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

- Вы критикуете всех политиков, которые были на спортивном мероприятии родственника Райымбека Матраимова, однако, когда вы были президентом, ваш советник, ваш премьер-министр и ваши приближенные депутаты так же посещали это мероприятие и вы молчали. А теперь вы нас называете сопливыми депутатами! Благодаря жителям Кара-Суу и Матраимовым вы набрали 100 тысяч голосов на президентских выборах. Почему вы об этом не рассказываете? – задался вопросом Дастан Джумабеков.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев на митинге 8 июня выступил с речью, которая не понравилась депутатам ЖК. Сегодня более десятка парламентариев выступили с критикой экс-президента. Некоторые заявили о необходимости рассмотреть вопрос о лишении Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Спортивное мероприятие, о котором шла речь – турнир по волейболу, который ежегодно проводит фонд "Исмаил Матраимов".


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URL: https://www.vb.kg/378969
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастанбек Джумабеков, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Жогорку Кенеш
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