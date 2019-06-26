Финпол просит Али Токтакунова предоставить все документы по Матраимову

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями обратилась с открытым письмом к журналисту Али Токтакунову с просьбой предоставить следствию все имеющиеся у него банковские документы о выводе крупных сумм денег из Кыргызстана, озвученные в его видео расследовании.

В ходе проведения досудебного производства по указанным фактам в журналистском расследовании "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов США", а также в целях установления причастности к этому экс-заместителя ГТС Райыма Матраимова, следствием получено разрешение Первомайского районного суда о производстве выемки в "Азаттык Медиа" и непосредственно у самого корреспондента Али Токтакунова банковских документов.

Так, постановление суда 13 июня сотрудниками ГСБЭП было вручено представительству "Азаттык Медиа".

- 18 июня следствию Финпола была передана только часть озвученных материалов, а именно, копии 8-ми платежных документов на 4 миллиона долларов США. На сегодняшний день следствием до сих пор не получены необходимые материалы, продемонстрированные во время передачи журналиста Али Токтакунова - оригиналы банковских платежей о выводе свыше 200 миллионов долларов США - с ссылкой на различные обстоятельства. Что создает определенные препятствия для исследования указанных обстоятельств и принятия решения, - утверждает пресс-служба ГСБЭП.

В связи с чем, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями обращается к Али Токтакунову "выполнить свои обязательства и помочь следствию, как это указано в законодательстве Кыргызской Республики".

Отмечается, что Финполом параллельно проводятся все необходимые следственные действия, и анализируется огромный пласт документов, по которым в ближайшее время будет предоставлен предварительный итог.