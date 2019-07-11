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Фонд "Добрые руки" просит кыргызстацев обратить внимание на их подопечных

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

"Звоночки" в опасности

Очень срочно! Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет дом для очаровательных малюток – щеночков. Хозяин павильона, возле которого живут собачата, дал на все про все неделю. Если пристроить малышей не удастся, обещал просто вывезти малышей куда-нибудь за город – в чисто поле. Щеночки здоровые, крепкие, упитанные. Вырастут в хороших "звоночков". Кто решит взять одного из них себе, может обращаться по следующим номерам: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Чудо чудное

Чудесная малышка ищет дом! Этой смешной котейке всего полтора месяца. Кошечка здоровая, игривая, очень ласковая и общительная. Кушает самостоятельно. Возьмите себе в дом это чудо, не пожалеете! Телефоны: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Счастье в полоску

Пристраивается котенок. Двухмесячный мальчик. Животное очень активное. Подрастет – станет мышеловом. К сожалению, один глазик котенка был поврежден колючкой, но видит малыш очень хорошо. Звоните: 0(709)78-45-37.

Кому щеночка?

В добрые руки отдают щенка. Мальчику полтора месяца, но он уже достаточно самостоятельный, и даже учится у взрослых четвероногих собратьев охранять двор. Когда малыш подрастет, будут животными среднего размера. От блох и глистов обработан. Номер телефона для потенциальных хозяев: 0(700)06-45-60.

Воспитанники Дуни и Мурыси

Пристраиваются два котенка. Малышей забрали с улицы добрые люди в конце нынешней весны. Подрастали котята в квартире, где и живут сейчас. Воспитанием котиков занимались собака Дуня, которую также спасли еще в зимние морозы, и кошка Мурыся. Но матерью котята считают все-таки Дуню. Оставить у себя этих симпатичных ребят сердобольные бишкекчане не могут, но надеются, что среди читателей VB.KG найдутся такие же неравнодушные к судьбе бездомных животных люди как они, и заберут пушистиков к себе. Оба котенка – котики. Сейчас им примерно по два с половиной месяца. Перед вами чрезвычайно активные и жизнерадостные существа. К лотку приучены. Проглистованы. Правда, слегка избалованы вкусностями. Если эти кошачьи детишки вам приглянулись, звоните по телефону: 0(556)77-71-65 (Юля).

Есть девчонки и мальчишки

Если вы заядлый кошколюб, задержитесь, пожалуйста, еще на минуту. Мы хотим представить вашему вниманию очаровательных котят. На фото лишь пара из них. Есть среди малышей и мальчики, и девочки. Всем по два месяца. У котят прекрасный аппетит и игривый характер. К лоточку животные приучены. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

И еще один "звонок"

А этот "звоночек" – девочка. Собачке сейчас полтора года. Здорова. Привита. Стерилизована. Обращайтесь и животное доставят по указанному вами адресу. Телефон: 0(709)78-45-37.

Секьюрити заказывали?

Зоозашитники и им сочувствующие представляют вашему вниманию шестимесячную собачку, которой нужен новый дом. Это отличная охранница. Размером – не крупная. Здоровая. Стерилизованная. Все прививки животному сделаны. Набирайте: 0(709)78-45-37. Вашу новую питомицу доставят к вам на дом.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека" и на сайте VB.KG. Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/379787
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, животные
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