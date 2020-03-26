ГКНБ выявил очередного дезинформатора и провел с ним беседу

Во вторник, 24 марта 2020 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ был найден распространитель ложных сведений о коронавирусной инфекции в КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Как пояснили в ведомстве, уроженец города Кызыл-Кия Эркинбек Мырзакулов, 1973 года рождения и проживающий в Оше, распространял слухи о якобы заразившихся коронавирусом жильцов одного из домов южной столицы.

В ходе проверки медицинскими работниками каких-либо признаков коронавируса среди жителей не обнаружено.

С Мырзакуловым провели профилактическую беседу. Он публично раскаялся в содеянном.

ГКНБ сообщает, что продолжит работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной информации в рамках УК КР предусмотрена уголовная ответственность.