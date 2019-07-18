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Фонд "Добрые руки" вновь просит бишкекчан обратить внимание на их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы поделимся с вами одной счастливой историей усыновления и вновь представим вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Марк на проводе

Здравствуйте! Меня зовут Марк, и мне нужен новый дом. Я очень умный молодой песик с замечательным характером. Ростом не крупный, зато отличный "звоночек". Охранять ваш дом буду со всей преданностью. После полученной травмы еще немного хромаю на заднюю лапку, но врачи говорят, что это пройдет. А еще они сделали мне прививки от инфекционных заболеваний. Буду ждать вашего звонка по следующему телефону: 0(709)78-45-37. Звоните, и волонтеры фонда привезут меня прямо к вам домой.

Звоните Рыже

Фонд "Добрые руки" отдаст в хорошие руки собачку по кличке Рыжа. Рыжа очень умное животное, хорошая охранница, послушное и благодарное существо. Привита. Стерилизована. К сожалению, из-за травмы задняя лапка Рыжи остается согнутой и бегает она на трех. Тем не менее, вы можете подарить ей возможность жить вместе с вами и охранять ваше имущество. Нужно лишь позвонить, и Рыжу привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Восьмимесячная охранница

Пристраивается некрупная восьмимесячная собачка. Животное очень активное. Хорошо охраняет территорию. Стерилизовано. Привито. Доставят собаку по указанному вами адресу. Звоните: 0(709)78-45-37.

Подруга доставкой на дом

Хотите взять себе в дом вот эту очаровашку? Собаке семь месяцев. Животное привито и стерилизовано (Гулять и рожать щенков не будет). Набирайте 0(554)54-37-38 и ее привезут к вам домой.

Красота бело-рыжая

Взгляните на этого милого котенка! И он может стать именно вашим питомцем. Животное здоровое. Игривое. К лоточку малыш приучен. Телефон для справок: 0(550)91-30-26.

Паренек голубоглазый

В добрые руки отдадут красивого голубоглазого котенка сиамского окраса. Это мальчик четырех месяцев от роду. Котенок очень активный. Живет в квартире. К лоточку приучен. Звоните: 0(550)91-30-26.

Девчонка хоть куда

Возможно, вам понравится вот эта девочка сиамского окраса. Котенку четыре месяца. Малышка чрезвычайно игривая. К лоточку приучена. Обращайтесь по номеру: 0(550)91-30-26.

Малыш - черныш

Вниманию поклонников черных котов! Специально для вас есть двухмесячный черный пушистик. Мальчик. Очень активный малыш. Умеет пользоваться кошачьим лотком. Привезут котика к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Кому блондинчика?

Фонд "Добрые руки" ищет хозяина для молодого некрупного кобелька. Тем, кому нужен хороший "звоночек", он точно подойдет. Привезу песика по указанному адресу. Звоните: 0(709)78-45-37.

Чертенок с пушистым хвостом

Сложно не улыбнуться, глядя на этого малыша. "Добрые руки" и "Вечерний Бишкек" ищут заботливых и ответственных хозяев для двухмесячного котенка-мальчика. Мальчишка умный и игривый. Отлично знает, что такое кошачий лоток. От паразитов обработан. Если вы готовы поделиться с ним своей любовью, тогда набирайте: 0(555)76-75-07.

Пристраивается отличная собаченция

На фото щенок-девочка, которой нужен хозяин. Когда вырастет, будет достаточно крупной собакой. Прививки получила. Стерилизовать животное фонд гарантирует в возрасте семи месяцев. Собачка очень общительная, научилась охранять. Щенка привезут к вам домой. 0(709)78-45-37.

Безымянный клич

Привет! У меня еще нет имени, но как раз вы сможете мне его дать, конечно, если станете моим хозяином и другом. Я красивый и шустрый. Живу в частном доме. От блох и прочих паразитов обработан. Да, кстати, уже умею охранять вверенную мне территорию. Звоните, жду: 0(700)06-45-60.

Пансион для добермана

Фонд помощи животным "Добрые руки" обращает ваше внимание на пса породы доберман. Это кобель. Уже в почтенном возрасте. Животному очень нужен дом, где в хороших условиях он сможет жить столько, сколько ему отпущено. Пес адекватный, очень добрый, послушный, гуляет на поводке, ест все. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Короткий хвост на удачу

"Добрые руки" и "Вечерка" будут рады отыскать человека, который станет хозяином для щеночка-девочки. Малышке с коротким хвостиком четыре месяца. Собачка очень активная, хорошая охранница. Фонд берет на себя стерилизацию животного по достижении им семи месяцев. Привезут собачку к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Новая жизнь Пальмы

Спешим сообщить вам отличную новость. Еще одна подопечная "Добрых рук" пристроена. Эту собаку подобрали на улице в 9-м микрорайоне столицы. Стерилизовали. Стали подыскивать хозяина. Приглянулась собачка бишкекчанке Наталье. Уже месяц животное живет в новом доме.

- Я целенаправленно искала себе собаку, заходила на сайты, просматривала объявления. Мне нужна была девочка среднего роста. Не маленькая – воспитывать у меня, к сожалению, времени нет. Но и не старушка. Там, где мы живем, территория достаточно большая. И четвероногие охранники, конечно же, нужны. Сейчас у меня их несколько. За каждой закреплен свой участок. Одна собака, к сожалению, умерла, вот мы и решили взять другую. Пальма оказалась как раз той, что я искала, - рассказала Наталья.

Вначале Пальма показалась новым хозяевам немного нервной. Но вскоре привыкла. Животное стало спокойным. В отсутствие Натальи, Пальма слушается и ее маму, и сына Амира.

- Пальма отвечает за сад, огород и склад. Она очень сообразительная. Мы ею довольны, и она нами, думаю, тоже. Бегает на воле, чувствует себя хозяйкой. Не обижают, не ругают, не бьют. Всем своим собакам мы еще и готовим отдельно, кормим прекрасно. Что еще нужно?! - добавляет Наталья.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в пятничных номерах "Вечернего Бишкека" и на сайте VB.KG.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/379987
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, животные
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