Антикитайские настроения в Кыргызстане. Конфликт по западному сценарию?

Ситуация на нарынском золоторудном месторождение Солтон-Сары продолжает оставаться напряженной. Появилась информация, что местные жители планируют выйти на митинг и вновь потребовать запрета на деятельность компании-инвестора.

Более того, на третий день после массовой гибели скота близ месторождения, в социальных сетях неожиданно появились жесткие антикитайские призывы. Отдельные пользователи не только предлагают выйти на акции протеста, но и "поднять на борьбу Кыргызстан". Складывается впечатление, что кто-то целенаправленно расшатывает межнациональную лодку на примере одного отдельно взятого инвестора. Хотя речь идет о споре, который можно легко решить прописанными Законом мерами.

Очаг напряжения в ЦА

Стоит отметить, что первая крупная волна антикитайских настроений прокатилась в республике в январе этого года. Тогда митинг чуть не перерос в беспорядки. Волну удалось погасить, но ситуация продолжала периодически подпитываться. Причем, ее основной пик по странной случайности пришелся на разгар конфликта между прежней и действующей властью. В принципе, тоже происходит и сейчас.

Отечественные эксперты уверены, начатая информационная компания антикитайских настроений имеет искусственный характер. Причем, это практически единственная на данный момент тема, из которой можно раскачать серьезный конфликт. Такого мнения придерживается и политолог Шерадил Бактыгулов. Он напомнил, что с мая месяца в Конгрессе США идет рассмотрение вопроса о состоянии прав человека в СУАР.

- Эта тема, которую США качает с зимы 2018 года. Постановление-обращение относительно вопроса по китайской провинции уже подписали 22 страны. Этот не правовой документ стал определенным инструментом давления. Более того, сейчас против Китая разворачивается такой же сценарий, как и против России – введение санкций. То есть, Запад готовит определенный китайский список Магнитского. Из бюджета США финансируется и ряд кыргызских СМИ. Примечательно, что именно они первыми запустили информацию о СУАР и лагерях перевоспитания. То есть, явно продвигают в массы антикитайскую почву, - говорит VB.KG Бактыгулов.

А все потому, что в 2017 году принята новая доктрина США, в которой Китай и Россия уже обозначены не как соперники, а как противники, с которыми надо бороться, уточняет политолог.

- Сейчас идет рассмотрение кандидатуры на пост главы Пентагона. И американские аналитики заняты тем, что разрабатывают новые сценарии ведения войны против Китая и России. А одним из этих пунктов является создание очагов напряженности в странах Балтии, Украине, Молодове, на Кавказе и в Центральной Азии. Неудивительно, что в последнее время отдельные правозащитники вновь начали делать заявления антикитайского характера. Создается определенная платформа для организации выступлений против Китая и России. Подобные настроение против Поднебесной культивируется и в КР, - подчеркивает Бактыгулов.

Цель конфликта – власть?

Конфликт на месторождении Солтон-Сары – лишь одно из звеньев, по которому идет обработка населения. Здесь работает та же схема, которая применялась при свержении первого и второго президента. Но на данном этапе антиправительственные чувства вызвать сложно, так что легче сыграть на антикитайских. Достаточно пару лет, чтобы настроить людей радикально, считает политолог.

- Это единственная тема, которую можно раскачать. Это геополитика и борьба за влияние мировых держав. Но многие простые граждане не разбираются в таких тонкостях, впитывая в себя, диктуемые им Западом настроения. Хотя идет открытое манипулирование общественным сознанием Кыргызстана и разжигается острая неприязнь, - отмечает Бактыгулов.

Цель у этих посылов одна – дискредитация действующей власти и ее адекватность в выстраивании отношений с соседями и политическими партнерами.

- Хотя подписывая те или иные проекты руководство страны учитывает, в первую очередь, интересы КР, в отличие от времен правления Акаева или Бакиева. Однако складывающаяся на данный момент в республике ситуация напоминает время перед изменением политического режима в Афганистане, когда страна из светского государства превратилась в радикально религиозное. Все идет по тому же сценарию: разжигается деление на Север-Юг, раскачивается межнациональное и межэтническое спокойствие. Это очень опасная ситуация, многие этого не понимают, продолжая по инерции быть инструментом геополитической борьбы, - заключил Шерадил Бактыгулов.