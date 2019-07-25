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Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы поделимся с вами новой счастливой историей усыновления и вновь представим вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Василий стал Барсиком

И вновь спешим сообщить вам, нами дорогие читатели, что очередной подопечный фонда "Добрые руки" и протеже "Вечернего Бишкека" отпраздновал новоселье.

Помните полосатого Ваську, о котором мы писали в начале лета. Так вот, котик дождался заветного звонка. Его из многих других кандидатов на усыновление на семейном совете выбрала семья Влада.

- У нас дома не было кота, вот и решили взять. Просматривали объявления, выбирали. Он всем членам нашей семьи понравился. Не могу сказать, что искали именно подопечного фонда, просто нам нужно было животное, а Васе – дом. В общем, все совпало. Но мы зовем его Барсиком, - рассказал Влад.

Пятимесячный Барсик, как нам ранее объясняли в фонде, очень ласковый и контактный кот. И не обманули. У полосатого мурлыки действительно оказался прекрасный характер.

- К новому месту Барсик привык буквально за день, Когда я забирал кота, мне сказали, что его подобрали на улице. Мы сами живем в частном доме, так он у нас практически на улице и живет. Ему там, видимо, комфортнее. В дом заходит только, чтобы поесть или выспаться, - добавил Влад.

Чуча – здорова и готова к переезду

Знакомьтесь! Это Чуча. Некоторое время назад ее сбила машина, поэтому одна задняя лапка у нее не сгибается, однако это вовсе не мешает жизнерадостному животному бегать, играть и охранять территорию. Сейчас Чуче год, и ей очень нужен новый дом, и любящие хозяева. Собачка добрая и ласковая. Вы наверняка с ней подружитесь. Телефон для справок: 0(555)15-93-51.

Хвостя и Бровка в ожидании приключений

Хвостю и Бровку выбросили на улицу совсем маленькими. Сейчас им полтора года. Это две смешные сестренки-хулиганки. Хорошие звоночки. Животных уже стерилизовали, так что проблем связанных с появлением нежелательных щенков в будущем не возникнет. Звоните по номеру: 0(555)15-93-51.

Беляночке нужна семья

Фонд помощи животным "Добрые руки" надеется найти хозяев для котенка, которого вы видите на фото. Это двухмесячная девочка. К лоточку малышку приучили. Животное абсолютно здорово. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Судьба Лунтика зависит от вас

Пристраивается котенок по имени Лунтик. Чистый и ухоженный. В настоящий момент этому красавчику два месяца. Если вы возьмете Лунтика к себе, то не пожалеете. Малыш подарит вам море позитива, ведь это очень ласковый и игривый зверек. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(555)92-20-05 и 0(706)92-20-05.

Помогите Бусинке

Звонка от доброго и ответственного человека ждет и Бусинка. Этой трехмесячной крошке тоже нужны человеческие любовь и забота. Бусинка очень ласковое, нежное и игривое создание. Стерилизацию Бусинки, которую нужно будет сделать через полгода, берут на себя люди, на чьем попечении она находится. Звоните: 0(555)92-20-05 или 0(706)92-20-05.

Семеро смелых

Фонд "Добрые руки" и "Вечерний Бишкек" подыскивают дом и хозяев вот для этих очаровательных малышей-щеночков. Всего их семь. Все мальчики. Парнишкам по полтора месяца. От блох и глистов обработаны. Выбирайте любого и его привезут к вам домой. Подумайте и наберите: 0(709)09-03-35.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в пятничных номерах "Вечернего Бишкека" и на сайте VB.KG.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/380138
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, Бишкек, Кыргызстан, животные
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