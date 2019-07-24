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Маматаев: Россия не должна была так грубо вмешиваться в дела Кыргызстана

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- Бакыт Стамов
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Россия не должна была так грубо вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Такими словами прокомментировал вылет бывшего президента Атамбаева в Москву лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев.

По его словам, Кыргызстан независимое государство и поэтому не должен позволять другим государствам лезть в свои дела.

- Во-первых, в военную авиабазу "Кант" гражданских лиц не пускают. Во-вторых, Атамбаева лишили неприкосновенности, и он теперь обычный гражданин, как мы с вами. По этой причине напрашивается вопрос, почему обычный гражданин вылетает через военную базу РФ? При этом с нашей стороны нет никаких протестов. Его спокойно отпускают. Дорога была чистая, я точно уверен, что его сопровождали наши сотрудники спецслужб, чтобы никаких эксцессов по пути не произошло. Акаев, кстати, также вылетал через эту базу, но тогда ситуация была другая. На этот раз же ничего такого не произошло. Разрешение на это мог дать только президент РФ Владимир Путин, как командующий российскими войсками, - поделился своим предположением Маматаев.

Политик напомнил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.

- Что же теперь получается, слова расходятся с делом? Он не должен был так нагло и грубо вмешиваться в наши внутренние дела. Мы кого посадим или отпустим – это наши сугубо внутренние дела. Конечно, я понимаю, почему Россия проявляет такое беспокойство по поводу ситуации в Кыргызстане. Тем более, когда отношения с Грузией и Украиной оставляют желать лучшего. Кроме этого, Путин многим обязан Атамбаеву в бытность последнего президентом. Но все равно так грубо нельзя было. Любому человеку, который уважает свою страну, станет обидно. Как после этого мы можем говорить о независимости и праздновать этот день? Это все ложь, и мы должны тогда открыто об этом заявить. Наша история показывает, что когда дело касается президентов, то народ ничего не решает. Мы как будто еще раз убеждаемся, что мы не можем решать свои проблемы без вмешательства третьей стороны. В крайнем случае Путин мог просто отправить человека, чтобы тот негласно переговорил с Атамбаевым. Таким образом они хотя бы уважили законы и независимость нашей страны, - добавил лидер партии "Ак калпак".


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URL: https://www.vb.kg/380182
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан, Улукбек Маматаев
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Комментарии
Фрунзе
24.07.2019, 15:47

Увы и ах, но сказано по сути и верно... Гордиться,мягко говоря, нам нечем. Печально

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Frunze-Citizen
24.07.2019, 15:48

Решения суда о лишении неприкосновенности еще нет,а решение ЖК не есть Закон !

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Хм
24.07.2019, 16:04

Кто это? Кто говорит?

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Абрек
24.07.2019, 16:21

Рот закрой, а... Дядя Вова знает, что делает. И наведет порядок у нас.

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Мырза
24.07.2019, 16:34

Когда вернете в страну 2 миллиона мигрантов 1,5 миллиона которые находятся в России 

вот тогда надо вякать надо как Зеленский в фильме слуга народа расстрелять в одном месте всех как вы и знаете не будет депутатов партий народ и так сам по себе живет за счет мигрантов!!!!без вас еще лучше проживет!!!! 

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АЭС
24.07.2019, 17:06

"Кыргызстан независимое государство и поэтому не должен позволять другим государствам лезть в свои дела."// А 7 апреля 2010 года?

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Пикир
24.07.2019, 17:26

От этого праведного гнева Маматаева мне не стало обидно за КР, почему-то. Наверное, потому что законы КР никем и никогда не соблюдаются, выборы проводятся нечестно, первые лица у нас вот настолько "уважаемые", что их могут пригласить-вызвать, попросить-дать указания и т.д. и т.п., а третьи силы все время руководят нами, лезут к нам со своими советами и реформами...

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говорит Москва
24.07.2019, 17:42

как были так и остались в орбите кремля

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Мигрант
24.07.2019, 18:17

Лишение неприкосновенности- не было,закон не имеет обратной силы,нарушены все нормы,,,налицо гонение,,,, не поклонник АША,но правду никто не отменял,и не отменит,пусть даже ты президент,,,, Правда- она есть и будет оставаться правдой,,,,

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Тунгуч
24.07.2019, 18:38

Решение суда нет.он выступает как свидетель.емейте ввиду он ещё экс президент.конституционный суд ещё не вынес своего решения.так что имеет полное право выделить с Канта + принимающая сторона сама решила вопрос с вылетом

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