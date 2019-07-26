Мэрия запретила работу новых автобусов. Бишкекчане вышли на митинг

Жители столичного жилмассива "Колмо" сегодня, 26 июля, вышли на митинг. Причиной недовольства граждан стал запрет мэрии на работу новых комфортабельных автобусов.

Последние годы в жилмассив можно добраться на маршрутных такси, которые останавливаются на местном рынке, дальше нужно идти более километра пешком. Жители много лет ждали, когда запустят автобусы через их район, однако когда машины все-таки пришли, мэрия запретила выходить им на линию.

Собравшиеся люди просят мэрию решить вопрос с частной компанией "Шыдыр Жол Кей Джи", которая закупила автобусы и позволить им производить перевозку пассажиров.

Напомним, "Шыдыр Жол Кей Джи" в декабре 2018 года подписала договор с мэрией на 5 лет. Согласно документу компания получила право запустить свои автобусы по столичному маршруту №5 (Жилмассив "Колмо" - 12 микрорайон). Компания в кредит купила 18 автобусов, однако за день до запуска маршрута мэрия в одностороннем порядке разорвала договор с фирмой.

В Муниципалитете объяснили, что "Шыдыр Жол Кей Джи" нарушила условия договора: обещали, что новые автобусы появятся в конце января, а сейчас уже июль. По мнению чиновников мэрии, это достаточная причина, чтобы совсем отказаться от новых автобусов.

Кроме того, в мэрии сообщили, что частная компания не может работать по утвержденному маршруту, так как в центральном квадрате города может осуществлять перевозки только муниципальный общественный транспорт.

Альтернативных вариантов открыть маршрут №5 мэрия не предлагает.