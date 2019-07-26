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Мэрия назвала условия, при которых позволит новым автобусам работать

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- Екатерина Улитина
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В столичном муниципалитете назвали условия, при исполнении которых автобусы частной компании будут допущены на маршрут №5. Требования мэрии VB.KG перечислила советник мэра Гуля Алмамбетова.

1. Сохранение льготного проезда для пенсионеров, инвалидов и других категорий лиц, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

2. Изменить схему маршрута, чтобы разгрузить улицу Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова. Мэрия предлагает, чтобы на этом отрезке маршрут автобуса проходил по улице Ибраимова.

3. Соблюдение требований рабочего графика общественного транспорта, установленного мэрией (с 6.00 до 00.00)

4. Внедрение системы электронного билетирования в сроки указанные мэрией Бишкека.

5. Компания должна оплачивать 1,5 тысячи сомов в месяц с каждого автобуса за использование городской инфраструктуры - остановок, дорожных знаков и так далее.

Гуля Алмамбетова отмечает, что сегодня в здании мэрии состоится встреча с участием представителей компании, управления городского транспорта и акимом района.

- Мэр Азиз Суракматов дал указание развивать партнерство с бизнесом, отдавать на аутсорсинг частникам те сферы, где они будут работать эффективно, зарабатывать и приносить доход бюджету и пользу горожанам. И мы готовы отдать не только маршрут №5, но и другие городские маршруты. Однако, мы будем требовать, чтобы компании соблюдали общие правила и оказывали услуги горожанам на должном уровне. - прокомментировала Гуля Алмамбетова.

Напомним, за день до запуска маршрута автобуса №5, мэрия Бишкека в одностороннем порядке разорвала договор с компанией  "Шыдыр Жол Кей Джи". Бизнесмены в кредит купили 18 новых автобусов с кондиционером, но не смогли начать работать. Вчера в муниципалитете свое решение объяснили тем, что компания задержала поставку автобусов на полгода, а также не изменила схему маршрута. Сегодня горожане вышли на митинг с требованием запустить автобусы.


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URL: https://www.vb.kg/380246
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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Комментарии
312
26.07.2019, 14:57

На Ибраимова нет остановок!!!!

Все люди стоят на Советской!!!!

Если вы хотите разгрузить трафик замените маршрутки на Советской автобусами!!!

Мэрия вместо решения проблемы просто не допускает конкурентов маршруткам депутатов БГК!!!

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Ольга
26.07.2019, 15:02

Какой общественный транспорт у нас работает до 00 часов? В 21 час проблема уехать, хорошо хоть маршрутки работают. МЭРия спуститесь на землю!!!!

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Читатель
26.07.2019, 15:08

Пункт 3 сам муниципалитет не исполняет и что они требуют от других? ((( Муниципальные автобусы после 8-9ч нету же

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А
26.07.2019, 15:16

Неужели до 00.00 ходят автобусы?

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Dima
26.07.2019, 15:36

Долбанная мэрия Бишкека всех в тюрьму опять взятки хотят уроды не дают людям жить нормально

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Нина Горобец
26.07.2019, 16:10

Позиция мэрии правильная еще бы пустить по такому же принципу 29 маршрут

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Прохожий
26.07.2019, 16:12

"Напомним, за день до запуска маршрута автобуса №5, мэрия Бишкека в одностороннем порядке разорвала договор с компанией  "Шыдыр Жол Кей Джи""

Так это все надо было раньше в договоре прописать. Видать, там "эти" в этой мэрии работают. Впрочем, о чем это я ? У нас же на должности назначают не по уму, а в случае отсутствия ума.

Кстати, разрывать договор, а потом устанавливать какие-то дополнительные требования - это же попахивает обыкновенным шантажом. Видать, с этой фирмы мэру деньги не занесли, вот и решил показать свою власть. В следующий раз еще раз разорвет договор и потребует, чтобы на сиденьях были белоснежные чехлы или еще что-нибудь подобное удумает.

Вместо того, чтобы идти навстречу людям, эти ..... чиновники на каждом шагу пытаются "доить" предпринимателей. Конечно, я понимаю, мэру хотелось бы самому купить эти автобусы, получить откаты от китайской компании, а тут, млин, частники объявились.

Когда-нибудь произвол чиновников кончится или нет ? Этот Суракматов оказался ничем не лучше предыдущих хапуг.

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