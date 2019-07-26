Мэрия назвала условия, при которых позволит новым автобусам работать

В столичном муниципалитете назвали условия, при исполнении которых автобусы частной компании будут допущены на маршрут №5. Требования мэрии VB.KG перечислила советник мэра Гуля Алмамбетова.

1. Сохранение льготного проезда для пенсионеров, инвалидов и других категорий лиц, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

2. Изменить схему маршрута, чтобы разгрузить улицу Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова. Мэрия предлагает, чтобы на этом отрезке маршрут автобуса проходил по улице Ибраимова.

3. Соблюдение требований рабочего графика общественного транспорта, установленного мэрией (с 6.00 до 00.00)

4. Внедрение системы электронного билетирования в сроки указанные мэрией Бишкека.

5. Компания должна оплачивать 1,5 тысячи сомов в месяц с каждого автобуса за использование городской инфраструктуры - остановок, дорожных знаков и так далее.

Гуля Алмамбетова отмечает, что сегодня в здании мэрии состоится встреча с участием представителей компании, управления городского транспорта и акимом района.

- Мэр Азиз Суракматов дал указание развивать партнерство с бизнесом, отдавать на аутсорсинг частникам те сферы, где они будут работать эффективно, зарабатывать и приносить доход бюджету и пользу горожанам. И мы готовы отдать не только маршрут №5, но и другие городские маршруты. Однако, мы будем требовать, чтобы компании соблюдали общие правила и оказывали услуги горожанам на должном уровне. - прокомментировала Гуля Алмамбетова.

Напомним, за день до запуска маршрута автобуса №5, мэрия Бишкека в одностороннем порядке разорвала договор с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи". Бизнесмены в кредит купили 18 новых автобусов с кондиционером, но не смогли начать работать. Вчера в муниципалитете свое решение объяснили тем, что компания задержала поставку автобусов на полгода, а также не изменила схему маршрута. Сегодня горожане вышли на митинг с требованием запустить автобусы.