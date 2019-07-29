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ГСБЭП перевела в бюджет КР свыше 7 миллионов сомов

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- ВБ
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Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (финансовая полиция) произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 7 миллионов 572 тысячи 41 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По данным ведомства, на сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП составила 763 миллиона 324 тысячи 948 сомов.

"Данное перечисление произведено во исполнение Постановления Правительства КР от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях".

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности Страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений", - говорится в сообщении финполиции.


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URL: https://www.vb.kg/380272
Теги:
бюджет, коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан, деньги
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Комментарии
Петр
29.07.2019, 11:03

Деньги поступившие от коррупции, должны идти на строительство школ и детских садов. ГСБЭП и Правительство ведет благополучную и очень полезную работу, которая не велась во время правления Атамбаева. От сюда можно сделать вывод, что Президент Сооронбай Шарипович ведет правильную политику в сфере борьбы с коррупцией. 

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123
29.07.2019, 11:08

ГСБЭП хорошо выполняет свою работу 

0
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