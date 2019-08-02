Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Своя в доску

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет человека, который стал бы хорошим хозяином вот для этого замечательного щенка. Перед вами на фото девочка четырех месяцев. Животное здорово, привито от инфекционных заболеваний. Собачка послушная. Вырастет крупной. Стерилизацию, которую ей нужно сделать в семь месяцев, организация берет на себя. Звоните, и это милое создание привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Солнечный лучик

Пристраивается котенок – мальчик трех месяцев. Котик здоров. От блох и глистов обработан. К лоточку приучен. Активный. Наверняка, будет ловить мышей. Обращайтесь по следующему номеру, и животное доставят по указанному вами адресу: 0(709)78-45-37.

Дымчатое очарование

Взгляните в эти глазки! Ну, разве не очарование?! Этому четырехмесячному котенку очень нужен дом, и преданный друг, готовый подарить ему свою любовь и заботу. И именно вы можете им стать. Животное здоровое. От блох и глистов обработанное. К лоточку малыша приучили. Котенка можно забрать как в квартиру, так и в частный дом. Если у вас нет возможности приехать за ним, не беда! Котенка доставят к вам. Набирайте: 0(709)78-45-37.

Практически Багира

"Добрые руки" и vb.kg надеются найти кошколюба, который заберет к себе кроху, которую вы видите на фото. Это черного окраса девочка двух с половиной месяцев от роду. Потенциальная охотница на мышей. От блох и глистов кошечка обработана. К лоточку приучена. Фонд гарантирует сделать ей стерилизацию по достижении нужного возраста. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Маленькая, да удаленькая

Задержитесь еще на минуту, и обратите внимание на милого маленького щеночка. Это девочка. И ей уже два месяца. Малышка здорова. От блох и от глистов обработана. Стерилизацию, которую можно сделать через пять месяцев, "Добрые руки" берут на себя. И еще. Как нам пояснили, эта симпатяга уже охраняет территорию. Вам нужен маленький верный "звоночек"? Тогда не раздумывайте, звоните, и вашу новую питомицу привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

И подруга, и охранница

Фонд помощи животным ищет добрые руки для щеночка-девочки. Животному два с половиной месяца. От блох и от глистов собачку обработали. Стерилизацию в возрасте семи месяцев организация гарантирует сделать за свой счет. Когда эта собаченция вырастет, будет не мелкой. И уже сейчас она проявляет отличные охранные качества. Если вы решитесь взять ее в свой дом, звоните, собачку привезут по указанному адресу. Набирайте: 0(709)78-45-37.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".