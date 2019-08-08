Фонд "Добрые руки" просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней – подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой кыргызстанец.

Сегодня мы опять представляем вашему вниманию нескольких подопечных "Добрых рук", которые хотят, чтобы на них обратили внимание неравнодушные граждане нашей страны.

Доверчивые глазки

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев для щеночка. Это маленькая девочка с большими доверчивыми глазами. Возраст животного – полтора месяца. В руки волонтеров малышка попала с обрезанными хвостиком и ушками. Что случилось с собачкой – неизвестно. В целом эта милашка здорова. От блох и глистов обработана. Стерилизацию животного в возрасте семи месяцев, фонд берет на себя. Когда собачка вырастет, будет среднего размера. Не смотря на возраст, эта кроха отлично лает и пытается охранять. Если она вам приглянулась, звоните. Животное привезут к вам домой. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Сиамское очарование

Пристраивается котенок сиамского окраса с красивыми голубыми глазами. Это девочка. Сейчас кошечке два с половиной месяца. Животное очень активное: ласковое и игривое. Ест все. Обращайтесь по следующему номеру: 0(709)78-45-37.

Немного солнышка

Обратите внимание и на этого котенка. На фото мальчик. Этому малышу нужен дом. И, возможно, именно вам суждено стать его любящими хозяином или хозяйкой. От блох и глистов животное обработано. Малыш чрезвычайно активный. В фонде подчеркивают, когда он вырастет, станет отличным мышеловом. Надумаете забрать его к себе, набирайте 0(709)78-45-37. Котенка привезут по указанному вами адресу.

Не тигрица, но тоже ничего!

Задержитесь, пожалуйста, еще на несколько минут! "Добрые руки" и vb.kg хотят представить вам еще одного кандидата на усыновление. Это щеночек-девочка необычного тигрового окраса. Малышка очень активная, с характером. От блох и от глистов собачку обработали. Стерилизацию по достижении животным семимесячного возраста фонд гарантирует. Привезут щеночка прямо к вам домой, нужно лишь набрать: 0(709)78-45-37.

Маленький смешной "звоночек"

Взгляните на это очаровательное создание собачьего роду племени! Жизнерадостному мальчишке, которого вы видите на фотографии, нужна семья. Малышу четыре месяца. Это смешной маленький "звоночек". Добрый и ласковый, похожий на лисенка. Животное общительное, дружелюбное, хорошо ладит с детьми и другими животными. Но есть одна проблема. У песика слабое зрение. Недуг совсем не мешает ему быть активным, хорошо ориентироваться, распознавать силуэты. Щенок сразу узнает тех, кого видел ранее. Но один на улице малыш не выживет! В настоящий момент песик находится на передержке. Если чувствуете, что готовы взять на себя ответственность за эту маленькую жизнь, не мешкайте – звоните! Вашего звонка ждут по номеру: 0(709)78-45-37.

Здравствуйте! Я – Боня

Привет! Меня зовут Боня. И меня отдадут в хорошие руки. В настоящий момент мне всего три месяца. Но я еще вырасту и буду крупным псом. Не думайте, что я еще ничего не умею. У меня уже хорошо получается охранять двор. Шерстка у меня вся белая, только вокруг левого глазика есть рыжее пятнышко, поэтому и вид такой забавный. От блох и глистов меня обработали. Звоните! Я очень жду вашего звонка по номеру: 0(772)21-29-60. Если не сможете приехать за мной сами, - не беда! Волонтеры привезут меня прямо к вам домой.

Девчонка с характером

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg надеются найти людей, которые станут заботливыми хозяевами и добрыми друзьями для красивого щенка-девочки. Перед вами двухмесячная девочка. Малышка активная, лает на чужих. Стерилизацию животного в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. Звоните и собачку привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека" и на сайте vb.kg

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