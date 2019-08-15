Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Чуча – здорова и готова к переезду

Знакомьтесь! Это Чуча. Некоторое время назад ее сбила машина, поэтому одна задняя лапка у собачки не сгибается, однако это вовсе не мешает жизнерадостному животному бегать, играть и охранять территорию. Сейчас Чуче год, и ей очень нужен новый дом, и любящие хозяева. Собака добрая и ласковая. Вы наверняка с ней подружитесь. Телефон для справок: 0(555)15-93-51.

Черно-белая любовь

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg надеются найти хозяев для симпатичной молодой кошечки. Животное здорово. От блох и глистов обработано. Уже стерилизовано, так что проблем с котятами у владельцев не будет. Кроме того, кошечка хорошо воспитана и приучена к лотку. Обращайтесь по следующему номеру, и пушистую подругу привезут прямо к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Привет от мышеловов

Пожалуйста, задержитесь и взгляните на эти мордашки! Перед вами знатные мышеловы – мальчик и девочка. Этим пушистикам как воздух нужны ваши любовь и забота. Стерилизацию животных фонд "Добрые руки" берет на себя. Телефон для потенциальных хозяев: 0(550)80-77-11.

Позвоните Боне!

Обратите внимание на этого смешного щеночка. Парнишку зовут Боня. И он может стать именно вашим другом. Но отдадут пса исключительно в добрые руки – человеку с большим сердцем и жгучим желанием поделиться с кем-то своей любовью и заботой. Боне в настоящий момент три месяца, и он еще растет. Скорее всего, будет крупным. А, учитывая то, что уже сейчас он проявляет охранные качества, секьюрити из него в будущем выйдет отменный. Песик здоров. От блох и глистов обработан. И, кстати, внешность у него презабавная: весь белый, а вокруг левого глазика рыжее пятнышко. Если захотите взять Боню, звоните по следующему номеру и его привезут к вам домой: 0(772)21-29-60.

Короткий хвостик – большие надежды

"Добрые руки" ищут хозяев для молодой собачки. Животному приблизительно пять-шесть месяцев. Девчонка очень активная. Будет вам хорошей охранницей. Здорова. Стерилизована. Ее отличительная особенность – короткий хвостик. Звоните, и собачку доставят вам на дом: 0(709)78-45-37.

Статный блондин в голубом ошейнике

Пристраивается отличный молодой кобелек. Хороший "звоночек". Пес здоров и привит. Вам нужно лишь позвонить, и животное привезут по указанному адресу: 0(709)78-45-37.

Нос – по ветру, хвост – пистолетом

Молодая собачка ищет хозяев. Симпатяге восемь месяцев. Это очень активное животное, хорошая охранница. Здорова. Привита. Стерилизована. Если хотите взять ее себе, но не можете забрать сами – не беда! Собаку привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Рыжая малышка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию еще одну свою подопечную. Это маленькая рыжая собачка. Красивая. Хороший "звоночек". Здорова. Привита. Стерилизована. Возможна доставка к вам домой. Набирайте: 0(709)78-45-37.

Блондинка в законе

Не теряет надежды обрести настоящий дом и любящего хозяина и эта пушистая блондинка. Перед вами некрупная собачка, обладающая отличными охранными качествами. Здоровая, получившая все необходимые прививки и уже стерилизованная. Понравилась? Тогда звоните и ее вам привезут. Телефон: 0(709)78-45-37.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".