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У тестя Атамбаева при обыске нашли сумку с деньгами

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- ВБ
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В ночь с 8 на 9 августа 2019 года в рамках досудебного производства, проводимого по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламудунского района по событиям 7-8 августа, был произведен обыск в доме гражданина Дж.М., тестя Атамбаева Сейита Алмазбековича, проживающего в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в ходе обыска была изъята сумка, оставленная 08.08.2019 года Сейитом Атамбаевым в доме тестя на хранение.

"В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов, листы со списками людей с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов и 318 000 долларов США. По предварительным данным указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков. В настоящее время данные списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение", - пояснили в МВД.

Также в ведомстве опровергли информацию, что МВД причастно к избиению Сейита Атамбаева.

"В средствах массовой информации распространяются сообщения, что сын А. Атамбаева Сейитбек Атамбаев якобы был жестоко избит, в этой связи министерство внутренних дел в целях опровержения и уточнения информирует следующее:

"Сейитбек Атамбаев приглашался в Следственную службу МВД Кыргызской Республики 8 августа 2019 года, где был допрошен, при этом у него каких-либо телесных повреждений не было. На следующий день 09.08.2019 года был приглашен и допрошен дополнительно. При опросе С. Атамбаев пояснил, что подвернул ногу, после этого он обращался в травматологический

пункт, расположенный по проспекту Манаса г.Бишкек. Телесных повреждений в событиях 7-8 августа 2019 года не получал, каких-либо жалоб не предъявлял. В настоящее время выясняются обстоятельства получения телесных повреждений С. Атамбаевым.

Допросы С.Атамбаева проводятся в рамках досудебного производства в соответствии с УПК Кыргызской Республики", - добавили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/380852
Теги:
Алмазбек Атамбаев, обыск, Кыргызстан, деньги, следствие
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