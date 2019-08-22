Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Трехцветный дуэт

В добрые и заботливые руки отдадут двух очаровательных девочек. Малышкам всего три месяца. Они очень ласковые и игривые. От паразитов кошечки обработаны. К лотку приучены. По достижении семи месяцев животных нужно стерилизовать. Фонд "Добрые руки" берет эту операцию на себя. Телефон для потенциальных хозяев малышек: 0(552)02-25-75.

Маленькое солнышко

Пристраивается красивый котенок бело-рыжего окраса. Это трехмесячный мальчик. Парнишка очень активный. К лоточку котенка приучили. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Берегитесь, мыши!

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg очень надеются найти дом и хорошего хозяина для маленького котенка-девочки. Малышке всего три месяца. Кошечка хорошо воспитана, приучена к лотку. Когда вырастет, непременно будет ловить мышей. Звоните, и это чудо привезут к вам домой. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Пушистый "звоночек"

Пристраивается замечательная собачка. Перед вами годовалая девочка. Уже стерилизованная. Все необходимые прививки животное получило. Хотите завести себе маленький пушистый "звоночек"? Обращайтесь по указанному телефону и его вам привезут. Набирайте: 0(703)39-97-99.

По характеру – охранница

Исключительно в добрые руки отдают вот эту собачку. Девчонке в настоящий момент восемь месяцев, но она уже довольная крупная. Животное стерилизовано. Получило прививку от инфекционных заболеваний. По характеру – активная охранница. Телефон: 0(703)39 97-99.

Разыскиваются мамы и папы

Обратите внимание на трехмесячных котят, которым очень нужны мамы и папы. Возможно, именно вы подойдете на эту роль. Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg представляет вашему вниманию милых малышей. Все котята обработаны от паразитов. Хорошо воспитаны. Знают, что такое лоток с наполнителем. В еде малыши непривередливы, кушают все, что можно котятам их возраста. Если вам приглянулся кто-то из них, и вы готовы поделиться с маленьким пушистым комочком своей любовью, звоните или пишите на номер: 0(555)76-75-07 (Есть WhatsApp).

Дом для Тоника

Невероятный молодой котик Тоник ищет дом. Тоник – воплощение чистой энергии, любопытства, ловкости и общительности. Котику сейчас около пяти месяцев. Животное прекрасно уживается с детьми, другими кошками и собаками. Тоник очень коммуникабелен. Это ласковый и игривый кот, наблюдать за которым сплошное удовольствие. Тоник хорошо знает лоток. Ест все. Здоров. От паразитов обработан. Отдадут малыша надежным людям в частный дом. Звоните или пишите по указанному номеру, и вашего будущего питомца привезут прямо к вам домой. Телефон: 0(553)41-03-54 (Есть WhatsApp и Telegram).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".