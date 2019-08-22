Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

207  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Трехцветный дуэт

В добрые и заботливые руки отдадут двух очаровательных девочек. Малышкам всего три месяца. Они очень ласковые и игривые. От паразитов кошечки обработаны. К лотку приучены. По достижении семи месяцев животных нужно стерилизовать. Фонд "Добрые руки" берет эту операцию на себя. Телефон для потенциальных хозяев малышек: 0(552)02-25-75.

Маленькое солнышко

Пристраивается красивый котенок бело-рыжего окраса. Это трехмесячный мальчик. Парнишка очень активный. К лоточку котенка приучили. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Берегитесь, мыши!

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg очень надеются найти дом и хорошего хозяина для маленького котенка-девочки. Малышке всего три месяца. Кошечка хорошо воспитана, приучена к лотку. Когда вырастет, непременно будет ловить мышей. Звоните, и это чудо привезут к вам домой. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Пушистый "звоночек"

Пристраивается замечательная собачка. Перед вами годовалая девочка. Уже стерилизованная. Все необходимые прививки животное получило. Хотите завести себе маленький пушистый "звоночек"? Обращайтесь по указанному телефону и его вам привезут. Набирайте: 0(703)39-97-99.

По характеру – охранница

Исключительно в добрые руки отдают вот эту собачку. Девчонке в настоящий момент восемь месяцев, но она уже довольная крупная. Животное стерилизовано. Получило прививку от инфекционных заболеваний. По характеру – активная охранница. Телефон: 0(703)39 97-99.

Разыскиваются мамы и папы

Обратите внимание на трехмесячных котят, которым очень нужны мамы и папы. Возможно, именно вы подойдете на эту роль. Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg представляет вашему вниманию милых малышей. Все котята обработаны от паразитов. Хорошо воспитаны. Знают, что такое лоток с наполнителем. В еде малыши непривередливы, кушают все, что можно котятам их возраста. Если вам приглянулся кто-то из них, и вы готовы поделиться с маленьким пушистым комочком своей любовью, звоните или пишите на номер: 0(555)76-75-07 (Есть WhatsApp).

Дом для Тоника

Невероятный молодой котик Тоник ищет дом. Тоник – воплощение чистой энергии, любопытства, ловкости и общительности. Котику сейчас около пяти месяцев. Животное прекрасно уживается с детьми, другими кошками и собаками. Тоник очень коммуникабелен. Это ласковый и игривый кот, наблюдать за которым сплошное удовольствие. Тоник хорошо знает лоток. Ест все. Здоров. От паразитов обработан. Отдадут малыша надежным людям в частный дом. Звоните или пишите по указанному номеру, и вашего будущего питомца привезут прямо к вам домой. Телефон: 0(553)41-03-54 (Есть WhatsApp и Telegram).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380949
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  