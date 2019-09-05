Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит – новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые жаждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Брюнетка – охотница

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет людей, которые смогут стать хорошими хозяевами для щенка-подростка – вы видите его на фото. Перед вами девочка четырех месяцев от роду. Собачка красивая, стройная, очень похожа на охотничью. Прекрасно гуляет на поводке. По характеру послушная. Будет охранять территорию. Привита. Фонд гарантирует сделать ей стерилизацию в возрасте семи месяцев. Звоните и это животное привезут к вам домой. Телефон для потенциальных владельцев: 0(709)78-45-37.

Добровольная охранница

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию замечательного щенка-подростка. Это девочка трех месяцев. От блох и от глистов собака обработана. Хорошо охраняет – научилась у взрослых собак. Будущую стерилизацию собачки в семь месяцев фонд берет на себя. Обращайтесь по следующему номеру и животное привезут к вам домой: 0(709)78-45-37.

Почти тигрица

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет надежный дом и хороших хозяев для щенка-подростка. Это девочка трех месяцев совершенно необычного тигрового окраса. От блох и от глистов животное обработали. Собачка хорошо охраняет. По характеру наша протеже веселая и активная. "Добрые руки" гарантируют сделать ей стерилизацию в возрасте семи месяцев. Если вам понравилась эта пушистая кандидатка на усыновление, звоните и ее доставят по указанному вами адресу. Телефон: 0(709)78-45-37.

Солнечный зайчик

Взгляните, какое очаровательное создание нуждается в вашем внимании и любви! Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев красивому котенку бело-рыжего окраса. Это мальчик. Котику сейчас три месяца. От блох и глистов мальчишка обработан. К лоточку приучен. Чрезвычайно активен. Много играет. Набирайте: 0(550)91-30-26.

Сиамское чудо

Задержитесь еще на минутку, чтобы познакомиться с еще одним котенком. Это красивая девочка четырех месяцев сиамского окраса. Нежная, ласковая. Выросла в квартире. От блох и глистов животное обработано, к лоточку приучено. Телефон: 0(550)91-30-26.

Приезжайте в гости к Чапе!

Спешим поделиться с вами, наши дорогие читатели, прекрасной новостью. Еще один подопечный "Добрых рук" и vb.kg пристроен. Замечательная полуторагодовалая собачка уехала жить в Новопавловку.

Мы писали об этом животном в начале лета. "Вечерка" и фонд помощи животным просили граждан обратить внимание на пушистую девочку – здоровую, привитую, уже стерилизованную, да к тому же с отличными охранными качествами. Такой небольшой, но очень хороший "звоночек"! Собачка какое-то время жила во дворе многоэтажки, но в один прекрасный день оказалась в руках зоозащитников. Как нам пояснила руководитель фонда "Добрые руки" Лариса Слободская, это типичная история.

Сейчас милая собаченция живет в доме у Геннадия Ивановича и Валентины Тихоновны. Новая хозяйка Чапы (так теперь зовут нашу героиню) рассказала, что Геннадий Иванович увидел объявление о том, что собачке нужен дом в газете.

- Кроме Чапы у нас есть махонький кобелек. Старенькие две собаки в этом году умерли, а он один заскучал. Вот мы и подумали, что нужно взять еще кого-то. Чапка хорошо себя чувствует. Наш малыш с ней играет, как хозяин учит всему, показывает, как нужно охранять. Она ведь немного трусливая. Может, ее бедную раньше люди пугали или обижали. Но, что интересно, нас Чапа не боится. Придет, на передние лапки упадет, мол, ласкайте ее! - Говорит Валентина Тихоновна.

На новом месте Чапе раздолье – у хозяев большой участок: есть, где побегать. Привязывать ее Геннадий Иванович и Валентина Тихоновна нарочно не хотят.

- Лариса сама нам ее привезла. Открыла дверь в машине, смотрим, а там – Чапа, глядит на нас преданными глазами! Мы сразу: "Берем!". Лариса-то, оказывается, двух собак привезла, чтобы мы могли выбрать. Хотела вторую показать, но Чапка как-то сразу в душу запала и вторую мы даже смотреть не стали. Она вообще молодец! Никаких проблем с ней не было. Так что, пусть и другие следуют нашему примеру – берут себе животных! Чтобы не оставалось брошенных! А то идешь по улице, столько их попадается. Жалко! Всех бы себе забрала! - Продолжает Валентина Тихоновна.

Будь здоров, Котя!

Обрел настоящий дом и потрясающую хозяйку и Котя. Этот бедолага попал под машину. На полном ходу автомобиль протащил его по асфальту. Обошлось без переломов, но раны на голове и груди, полученные котиком, были просто ужасны. Ветеринарам пришлось наложить массу швов. И вот такого больного, несчастного Котю, которому еще предстоит долгая реабилитация, увидела и полюбила бишкекчанка Анастасия.

- Я подписана на страничку фонда "Добрые руки" в Instagram, слежу за его деятельностью и, в общем-то, в курсе того, что происходит. Там и увидела Котю, узнала его историю. У меня на тот момент уже было 11 котов и кошек. Кто-то родился у моих, кто-то сам пришел. Еще одного рыжего котика маленьким когда-то также в фонде взяла. Мы в своем доме живем, так что места всем пушистикам хватает. А Котю мне было очень жалко. Лариса написала тогда, что и так у нас мало любителей животных, готовых взять к себе домой кошку или собаку, бывших раньше бездомными. А животное-инвалид в принципе никому не нужно. Я подумала, и решила забрать его к себе, - рассказывает Анастасия.

В доме Анастасии Котя живет третий месяц. Первое время постоянно находился в клетке, чтобы избежать возможных конфликтов с остальными животными. Стычки с другими представителями большого кошачьего семейства в его положении, как вы понимаете, были категорически противопоказаны. Но в какой-то момент Котя сам потребовал свободы. Правда, находился все же в доме, выезжал лишь на процедуры к ветеринару вместе с хозяйкой.

- В настоящий момент вместе с Котей у нас уже 13 кошек. Дружба, конечно, не сразу заладилась. Даже драки случались. Но уже все в порядке. Ко мне Котя привык, наверное, через неделю. Сейчас у нас любовь бешеная, - добавляет Анастасия.

В целом Котя чувствует себя хорошо. Раны зажили процентов на 95. Он бегает, прыгает, лазает по деревьям. Когда поправится окончательно, можно будет подумать и о том, чтобы воссоздать утраченное на одном глазике веко. Зрение, по счастью, не пострадало, и ветеринары считают, что можно провести и такую операцию. Тогда Котя будет не только здоров, но и красив, как и прежде!

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

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