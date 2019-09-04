Главу Чуйского ГУВД переводят из реанимации в общую палату

В состоянии здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова наблюдается положительная динамика. Он самостоятельно дышит, есть реакция на внешние раздражители, но полностью в сознание еще не пришел. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Отмечается, что на данный момент Курманкулов находится в реанимационном отделении, а завтра, 5 сентября, его планируют перевести из реанимации в общую палату для дальнейшего лечения. Также планируется, что в ближайшее время он будет переведен в один из реабилитационных центров города Москва. Сейчас по данному вопросу ведутся переговоры между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения РФ.

В ведомстве напоминают, что начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в Центр нейрохирургии имени Бурденко в Москву.

Все расходы по транспортировке, приглашению специалистов из Москвы для осмотра Курманкулова, а также по лечению в нейрохирургическом центре и дальнейшей реабилитации берет на себя государство.

Самат Курманкулов был тяжело ранен камнем в голову 7 августа в Кой-Таше при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.