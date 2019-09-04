Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Главу Чуйского ГУВД переводят из реанимации в общую палату

143  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В состоянии здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова наблюдается положительная динамика. Он самостоятельно дышит, есть реакция на внешние раздражители, но полностью в сознание еще не пришел. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Отмечается, что на данный момент Курманкулов находится в реанимационном отделении, а завтра, 5 сентября, его планируют перевести из реанимации в общую палату для дальнейшего лечения. Также планируется, что в ближайшее время он будет переведен в один из реабилитационных центров города Москва. Сейчас по данному вопросу ведутся переговоры между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения РФ.

В ведомстве напоминают, что начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в Центр нейрохирургии имени Бурденко в Москву.

Все расходы по транспортировке, приглашению специалистов из Москвы для осмотра Курманкулова, а также по лечению в нейрохирургическом центре и дальнейшей реабилитации берет на себя государство.

Самат Курманкулов был тяжело ранен камнем в голову 7 августа в Кой-Таше при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381351
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГУВД, Минздрав, задержание, ранение, Россия, Чуйская область, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  