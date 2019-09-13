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Власти доверия нет. Образована Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше

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- Бакыт Стамов
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Созданной властью государственной комиссии по событиям в Кой-Таше доверия нет, так как ее члены не смогут провести объективное расследование. Поэтому есть необходимость в создании Общественной комиссии, которой народ всецело будет доверять. Об этом редакции VB.KG заявил лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев.

По его словам, для дачи политико-юридической оценки событиям в Кой-Таше 7-8 августа на Народном курултае было принято решение о создании Общественной комиссии, в которую вошли известные общественные деятели.

- Решением же курултая меня избрали председателем Общественной комиссии. Даст бог, после полного формирования состава общественной комиссии мы начнем свою работу. Мы будем стараться работать беспристрастно и объективно. Поэтому кто желает вступить в комиссию могут связаться с нами по номеру 0508890202, - пояснил Маматаев.

Напомним, правительством создана государственной комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года.

В рамках работы комиссии были созданы две рабочие группы, одна из которых изучает причинно-следственных связи, повлекшие за собой события в селе Кой-Таш. В эту группу вошли: Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дюшалиев, Алмазбек Батырбеков, Марат Джаманкулов, Рысбек Абдысатаров, Кубатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев.

Вторая группа готовит анализ событий, произошедших 7-8 августа. В нее вошли: Жениш Разаков, Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Саккараев.

В ходе заседания члены комиссии уже заслушали информацию министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева.


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URL: https://www.vb.kg/381561
Теги:
Алмазбек Атамбаев, курултай, Кыргызстан, активисты, Улукбек Маматаев, расследование
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